बुरहानपुर में हथौड़ी से महिला की हत्या, सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, आरोपी शेख सलीम गिरफ्तार

MP News Today: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के सिलमपुरा वार्ड में बुधवार शाम एक सनसनीखेज घटना घटी। महाराष्ट्र के निवासी शेख सलीम ने 40 वर्षीय शारदा सिरतुरे पर हथौड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन किया।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर के सीलमपुर क्षेत्र में एक महिला की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोपी युवक महिला का परिचित बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र के अंतुर्ली से आया था। बताया जा रहा है कि उसने हथौड़ी से महिला के सिर और शरीर पर कई वार किये थे, जिसके चलते शरीर पर लगे गहरे घाव से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इस दौरान महिला की चीख-पुकार सुन उसका देवर मौके पर पहुंचा और बीच बचाव करने की कोशिश की। लेकिन आरोपी युवक ने पहले तो उसके साथ भी मारपीट की, जिसके बाद खुद ही भाग कर सीधे शिकारपुरा थाने पहुंच गया। जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, हालांकि हत्या का कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।

आरोपी का नाम शेख सलीम जानकारी के अनुसार, बुरहानपुर के मिलिंद नगर की रहने वाली एक महिला का बेटा बीमार था। महिला अपने बेटे का इलाज कराने के लिए दो दिनों से उसी के साथ अस्पताल में थी, और बुधवार दोपहर को ही वह अस्पताल से घर लौटी थी। इसी दौरान महाराष्ट्र के अंतुर्ली निवासी एक युवक उसके घर आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला के पड़ोस में रहने वाले उसके देवर के अनुसार, भाभी के घर से विवाद की आवाजें सुन वह दौड़ कर वहां पहुंचा, जहां उसने देखा की एक युवक भाभी के साथ मारपीट कर रहा है। तब मैंने उसे रोका, और बीच बचाव कर उससे बात करने की कोशिश की। तब उस युवक ने अपना नाम अंतुर्ली निवासी शेख सलीम बताया। जब मैंने उससे मारपीट करने का कारण पूछा तो उसने मुझे धक्का दे दिया और हथौड़ी से भाभी के सिर और शरीर पर कई वार किए। मैंने शोर मचाया तो वह घर से भाग निकला।

खाना बनाने गई थी, वापस घायल हालत में आई इधर युवक के हमले से महिला बुरी तरह से जख्मी हो गयी थी, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान महिला के पति ने बताया की उनका बेटा बीमार होने के कारण दो दिन से अस्पताल में भर्ती है । वे और उनकी पत्नी उसकी देखरेख कर रहे थे। बुधवार दोपहर को उन्होंने ही अपनी पत्नी को घर जाकर खाना बनाने को कहा था। वह घर गई और कुछ देर बाद ही परिवार वाले उसे घायल हालत में अस्पताल लेकर आए, लेकिन उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी।

सड़क पर उतरे लोग इधर इस घटना के विरोध में देर शाम कुछ लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी की। विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोग, आरोपी को कठोर सजा देने की मांग कर रहे थे। यही नहीं, हंगामा कर रहे हिन्दू संगठनों भीम सेना, विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल, हिन्दू जागरण मंच, हिन्दू महासभा ने इस हत्याकांड के विरोध में आज बुराहनपुर शहर में बंद का एलान किया है।