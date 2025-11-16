MP : महिला ने नए आशिक संग मिलकर ली पहले प्रेमी की जान, PM रिपोर्ट से खुला राज

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए एक महिला और उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार किया है। महिला पर आरोप है कि उसने 5 साल पुराने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए नए प्रेमी के साथ मिलकर उसे डंडों से पीट-पीटकर मार डाला।

मध्य प्रदेश के सतना जिले में रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए एक महिला और उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार किया है। महिला पर आरोप है कि उसने 5 साल पुराने अपने शराबी प्रेमी से तंग आकर नए प्रेमी के साथ मिलकर उसे डंडों से पीट-पीटकर मार डाला। इतना ही नहीं, इस हत्या को एक सामूहिक हमले का रूप देने और अपने विरोधियों को फंसाने के लिए आरोपी प्रेमिका ने खुद ही डायल 112 पर फोन कर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की थी। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

पुलिस के अनुसार, सिधौली गांव की रहने वाली रीता मल्लाह का उटक्करपुर निवासी बृजेन्द्र सिंह (32) के साथ पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बृजेन्द्र शराब का आदी था और अक्सर रीता के घर आकर हंगामा और गाली-गलौज करता था। इन हरकतों से तंग आकर रीता ने उससे पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया था। इसी बीच, रीता की जिंदगी में गांव के ही एक युवक धरमू केवट उर्फ कृष्ण कुमार केवट की एंट्री हुई। रीता ने अपने नए प्रेमी धरमू के साथ मिलकर बृजेन्द्र को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया।

पहले समझाया, फिर बाईपास ले जाकर मार डाला 11 नवंबर को बृजेन्द्र फिर से रीता के घर पहुंचा और हंगामा करने लगा। योजना के मुताबिक, धरमू उसे समझाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर मटेहना की तरफ ले गया। इसके बाद रीता भी सतना-रीवा बाईपास पर पहुंच गई। यहां दोनों ने मिलकर डंडों से बृजेन्द्र की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

खुद कातिल, खुद ही बनी मुखबिर हत्या को अंजाम देने के बाद शातिर रीता मल्लाह ने खुद ही डायल 112 पर फोन कर एक फर्जी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल बृजेन्द्र को जिला अस्पताल सतना में भर्ती कराया, जहां से उसे रीवा रेफर कर दिया गया। बृजेन्द्र की 12 नवंबर को तड़के 1:30 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो रीता और धरमू ने मिलकर गांव के 7-8 निर्दोष लोगों पर हत्या का आरोप मढ़ दिया। ये वही लोग थे जो रीता के इन प्रेम संबंधों का विरोध करते थे।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने साजिश की पोल खोली पुलिस कुछ हद तक गुमराह हो ही चुकी थी, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने सारा खेल पलट दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि मृतक पर हमला किसी समूह (7-8 लोग) ने नहीं, बल्कि सिर्फ 1-2 लोगों ने ही किया है। इस साक्ष्य के आधार पर जब पुलिस ने रीता मल्लाह और धरमू केवट से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं (भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238(a) और 3(5)) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।