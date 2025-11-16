Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़woman kills first lover with new boyfriend help, PM report revealed secret MP Satna crime news
MP : महिला ने नए आशिक संग मिलकर ली पहले प्रेमी की जान, PM रिपोर्ट से खुला राज

MP : महिला ने नए आशिक संग मिलकर ली पहले प्रेमी की जान, PM रिपोर्ट से खुला राज

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए एक महिला और उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार किया है। महिला पर आरोप है कि उसने 5 साल पुराने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए नए प्रेमी के साथ मिलकर उसे डंडों से पीट-पीटकर मार डाला।

Sun, 16 Nov 2025 02:34 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सतना
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के सतना जिले में रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए एक महिला और उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार किया है। महिला पर आरोप है कि उसने 5 साल पुराने अपने शराबी प्रेमी से तंग आकर नए प्रेमी के साथ मिलकर उसे डंडों से पीट-पीटकर मार डाला। इतना ही नहीं, इस हत्या को एक सामूहिक हमले का रूप देने और अपने विरोधियों को फंसाने के लिए आरोपी प्रेमिका ने खुद ही डायल 112 पर फोन कर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की थी। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, सिधौली गांव की रहने वाली रीता मल्लाह का उटक्करपुर निवासी बृजेन्द्र सिंह (32) के साथ पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बृजेन्द्र शराब का आदी था और अक्सर रीता के घर आकर हंगामा और गाली-गलौज करता था। इन हरकतों से तंग आकर रीता ने उससे पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया था। इसी बीच, रीता की जिंदगी में गांव के ही एक युवक धरमू केवट उर्फ कृष्ण कुमार केवट की एंट्री हुई। रीता ने अपने नए प्रेमी धरमू के साथ मिलकर बृजेन्द्र को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया।

पहले समझाया, फिर बाईपास ले जाकर मार डाला

11 नवंबर को बृजेन्द्र फिर से रीता के घर पहुंचा और हंगामा करने लगा। योजना के मुताबिक, धरमू उसे समझाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर मटेहना की तरफ ले गया। इसके बाद रीता भी सतना-रीवा बाईपास पर पहुंच गई। यहां दोनों ने मिलकर डंडों से बृजेन्द्र की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

खुद कातिल, खुद ही बनी मुखबिर

हत्या को अंजाम देने के बाद शातिर रीता मल्लाह ने खुद ही डायल 112 पर फोन कर एक फर्जी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल बृजेन्द्र को जिला अस्पताल सतना में भर्ती कराया, जहां से उसे रीवा रेफर कर दिया गया। बृजेन्द्र की 12 नवंबर को तड़के 1:30 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो रीता और धरमू ने मिलकर गांव के 7-8 निर्दोष लोगों पर हत्या का आरोप मढ़ दिया। ये वही लोग थे जो रीता के इन प्रेम संबंधों का विरोध करते थे।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने साजिश की पोल खोली

पुलिस कुछ हद तक गुमराह हो ही चुकी थी, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने सारा खेल पलट दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि मृतक पर हमला किसी समूह (7-8 लोग) ने नहीं, बल्कि सिर्फ 1-2 लोगों ने ही किया है। इस साक्ष्य के आधार पर जब पुलिस ने रीता मल्लाह और धरमू केवट से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं (भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238(a) और 3(5)) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

रिपोर्ट : जयदे

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|