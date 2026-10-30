करवा चौथ पर जहरीले सांप से भिड़ गई और…; MP के भिंड में हो रही जांबाज महिला के साहस की चर्चा

मध्य प्रदेश के भिंड में एक जांबाज महिला के साहस को आज हर कोई सलाम कर रहा है। महिला ने करवा चौथ के दिन घर में निकले एक जहरीले सांप से मुकाबला कर ने केवल उसे मार डाला, बल्कि पॉलिथीन में बंदकर अस्पताल लेकर पहुंच गई।

मध्य प्रदेश के भिंड जिले से करवा चौथ के दिन एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। सुहागिन महिलाएं जहां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रख रही थीं, वहीं एक महिला ने अपने पति की सलामती के लिए जहरीले सांप से मुकाबला कर लिया। महिला ने सांप को पटक-पटककर मार डाला। इसके बाद वह मृत सांप को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गई, जहां उसे देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

जानकारी के मुताबिक, करवा चौथ के दिन महिला अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत रखे हुए थी। घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान अचानक महिला के सामने एक जहरीला सांप आ गया। सांप को देखकर आमतौर पर लोग डर जाते हैं और सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं, लेकिन इस महिला ने हिम्मत दिखाते हुए सांप से मुकाबला करने का फैसला किया।

सांप को पटककर मार डाला बताया जा रहा है कि महिला ने सांप को पकड़कर पटक-पटककर मार डाला। इस दौरान महिला ने अपने पति के प्रति प्रेम और व्रत को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। महिला का कहना था कि जब तक वह अपने पति के हाथों से पानी नहीं पी लेगी, तब तक सांप को नहीं छोड़ेगी। सांप को मारने के बाद ही उसने राहत की सांस ली।

अस्पताल में मच गई अफरा-तफरी घटना के बाद महिला मरे हुए सांप को लेकर सीधे जिला अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में अचानक सांप के साथ महिला को देखकर मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल स्टाफ ने तत्काल स्थिति को संभाला और महिला की जांच की। गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में महिला को किसी गंभीर नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई। डॉक्टरों ने उसकी स्वास्थ्य जांच की और एहतियात के तौर पर निगरानी में रखा। फिलहाल महिला की हालत सुरक्षित बताई जा रही है।

लोगों में हो रही महिला के साहस की चर्चा करवा चौथ के दिन सामने आई इस घटना ने पूरे जिले में लोगों को हैरान कर दिया है। पति की लंबी उम्र की कामना के बीच महिला का जहरीले सांप से मुकाबला करना चर्चा का विषय बना हुआ है।हालांकि, सांप बेहद जहरीला हो सकता था और उसके काटने से जान का खतरा भी हो सकता था। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि सांप दिखाई देने पर उसे पकड़ने या मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुरक्षित दूरी बनाकर वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना देना ही उचित है। भिंड की इस घटना ने जहां महिला के साहस की चर्चा शुरू कर दी है, वहीं सांप से खुद मुकाबला करने के खतरों को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।