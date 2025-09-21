विवाहिता को मायके और ससुराल वालों ने मिलकर किया किडनैप, 'पति-पत्नी और वो' वाला कनेक्शन

गरबा प्रैक्टिस कर रही विवाहिता का कट्टे की नोंक पर अपहरण हो गया। इस अपहरणकांड में दो महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की जांच में पति-पत्नी और वो वाला कनेक्शन सामने आ रहा है।

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गरबा प्रैक्टिस के दौरान छह लोगों ने सरेआम कट्टे की नोक पर एक युवती का अपहरण कर लिया। जानकारी मिली है कि विवाहिता का मायके और सुसराल वालों ने मिलकर किडनैप किया। पूरी घटना धर्मशाला और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रारंभिक जांच में पति, पत्नी और वो का कनेक्शन सामने आ रहा है।

घटना मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के खानपुरा स्थित भावसार धर्मशाला की है। यहां शनिवार रात 10 बजे के करीब महिलाएं और युवतियां गरबा की प्रैक्टिस कर रही थीं। इसी दौरान दो महिलाएं और चार पुरुष धर्मशाला में घुसे। इनमें से एक के हाथ में कट्टा था। आरोपियों ने वहां मौजूद चंदा नाम की युवती को पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बचाने की कोशिश करने पर अपहरणकर्ताओं ने महिलाओं को धक्का देकर हटाया।

दो घंटे बाद युवती मिली सूचना मिलते ही एसपी विनोद मीना ने तत्काल कई टीमों को सक्रिय किया। पुलिस ने घेराबंदी कर महज दो घंटे में युवती को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही, छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं।

जांच में पति-पत्नी और वो का कनेक्शन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पति को छोड़कर मंदसौर में किसी अन्य युवक के साथ रह रही थी। इसी वजह से उसके मायके और ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर अपहरण की साजिश रची थी।

एसपी विनोद मीना ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर युवती को सुरक्षित बरामद किया है।" फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की विस्तृत जांच कर रही है और अपहरण के पीछे की वजहों का खुलासा जल्द ही करने की बात कही है।