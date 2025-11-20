पहले आत्मदाह की कोशिश, फिर छठी मंजिल से कूद गई; लिव-इन-पार्टनर से झगड़े के बाद महिला ने जान दी
मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। लिव-इन-पार्टनर से झगड़ा होने के बाद एक महिला ने छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में घटी। वह शहर के एक निजी स्कूल में स्वीमिंग ट्रेनर के रूप में काम करती थी, जबकि उसका लिव-इन पार्टनर टैक्सी चलाता है। दोनों 10 साल से एक-दूसरे के साथ बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट में रहते थे।
एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इंदौर में एक 33 साल की महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर से झगड़े के बाद एक बहुमंजिला आवासीय इमारत की छठी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि घटना बुधवार रात राऊ थाना क्षेत्र में हुई।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने पीटीआई-भाषा को बताया कि महिला कथित तौर पर इमारत से कूद गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि महिला शहर के एक निजी स्कूल में तैराकी प्रशिक्षक के रूप में काम करती थी, जबकि उसका लिव-इन पार्टनर टैक्सी चलाता है। वे बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट में रहते थे। अधिकारी ने बताया कि पुलिस महिला की मौत के संबंध में उसके लिव-इन पार्टनर से पूछताछ कर रही है।
घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस उपायुक्त श्रीकृष्ण लालचंदानी ने कहा कि लिव-इन पार्टनर पिछले 10 सालों से साथ रह रहे थे। उनकी शादी दूसरे लोगों के साथ हुई थी, लेकिन वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने जीवनसाथी को छोड़ चुके थे।
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि महिला ने रसोई में लगे एलपीजी सिलेंडर का पाइप हटाकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। जब पाइप नहीं खुला तो उसने इमारत से छलांग लगा दी।