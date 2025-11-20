पहले आत्मदाह की कोशिश, फिर छठी मंजिल से कूद गई; लिव-इन-पार्टनर से झगड़े के बाद महिला ने जान दी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Woman jumps to death after tiff with live-in partner in madhya pradesh
संक्षेप: मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। लिव-इन-पार्टनर से झगड़ा होने के बाद एक महिला ने छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में घटी। वह शहर के एक निजी स्कूल में स्वीमिंग ट्रेनर के रूप में काम करती थी, जबकि उसका लिव-इन पार्टनर टैक्सी चलाता है। 

Thu, 20 Nov 2025 03:25 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, इंदौर
boमध्य प्रदेश में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। लिव-इन-पार्टनर से झगड़ा होने के बाद एक महिला ने छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में घटी। वह शहर के एक निजी स्कूल में स्वीमिंग ट्रेनर के रूप में काम करती थी, जबकि उसका लिव-इन पार्टनर टैक्सी चलाता है। दोनों 10 साल से एक-दूसरे के साथ बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट में रहते थे।

एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इंदौर में एक 33 साल की महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर से झगड़े के बाद एक बहुमंजिला आवासीय इमारत की छठी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि घटना बुधवार रात राऊ थाना क्षेत्र में हुई।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने पीटीआई-भाषा को बताया कि महिला कथित तौर पर इमारत से कूद गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि महिला शहर के एक निजी स्कूल में तैराकी प्रशिक्षक के रूप में काम करती थी, जबकि उसका लिव-इन पार्टनर टैक्सी चलाता है। वे बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट में रहते थे। अधिकारी ने बताया कि पुलिस महिला की मौत के संबंध में उसके लिव-इन पार्टनर से पूछताछ कर रही है।

घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस उपायुक्त श्रीकृष्ण लालचंदानी ने कहा कि लिव-इन पार्टनर पिछले 10 सालों से साथ रह रहे थे। उनकी शादी दूसरे लोगों के साथ हुई थी, लेकिन वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने जीवनसाथी को छोड़ चुके थे।

उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि महिला ने रसोई में लगे एलपीजी सिलेंडर का पाइप हटाकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। जब पाइप नहीं खुला तो उसने इमारत से छलांग लगा दी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
