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ग्वालियर में रोडरेजः बेटे ने हॉर्न बजाकर साइड मांगा तो मां को गोली मार दी, हालत गंभीर

Mar 26, 2026 02:39 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रोडरेज का मामला सामने आया है। मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे कार सवार मां-बेटे को बदमाशों से साइड मांगना भारी पड़ गया। बेटे द्वारा हॉर्न और हूटर बजाने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक गोली कार में बैठी 60 साल की बुजुर्ग महिला के गर्दन में जा लगी। 

ग्वालियर में रोडरेजः बेटे ने हॉर्न बजाकर साइड मांगा तो मां को गोली मार दी, हालत गंभीर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रोडरेज का मामला सामने आया है। मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे कार सवार मां-बेटे को बदमाशों से साइड मांगना भारी पड़ गया। बेटे द्वारा हॉर्न और हूटर बजाने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक गोली कार में बैठी 60 साल की बुजुर्ग महिला के गर्दन में जा लगी। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बेहट थाना क्षेत्र के रनगवां गांव के पास की है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

अलीगढ़ वापस लौट रहे थे

दअरसल, पीड़ित भीम गौतम शर्मा निवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां विमला देवी शर्मा के साथ ग्वालियर के गिजौर्रा दूधखोह गांव में चल रही भागवत में शामिल होने आए थे। वापसी से पहले उन्होंने रतनगढ़ माता मंदिर और दंदरौआ धाम मंदिर में दर्शन किया। वे दोनों अलीगढ़ वापस लौट रहे थे। जब वह बेहट थाना क्षेत्र के रनगवां गांव के रास्ते पर पहुंचे तो एक सफेद कलर की कार बीच सड़क पर खड़ी हुई थी। उसमें 3-4 युवक सवार थे।

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पीछा करने के बाद गोली चलाई

रास्ता संकरा होने के कारण उन्होंने साइड देने के लिए पहले हॉर्न बजाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उसने कार में लगा हूटर बजाया। इससे कार में सवार युवक भड़क गए। आरोपियों ने पहले साइड दी, लेकिन जैसे ही उनकी कार आगे निकली बदमाशों ने पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर पीछा करने के बाद बदमाशों ने कार पर फायरिंग कर दी। एक गोली कार की बॉडी को चीरते हुए ड्राइवर सीट के पास बैठी विमला देवी के गर्दन में जा लगी।

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बदमाशों की तलाश में पुलिस

घटना के बाद आरोपी मौके से भिंड की ओर फरार हो गए। घायल महिला को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना का पता चलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी के लिए टीमें लगाई, लेकिन बदमाशों का कुछ पता नहीं चल सका।

पुलिस ने घायल महिला के बेटे की शिकायत पर अज्ञात चार बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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