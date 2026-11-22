'लेके पहला-पहला प्यार' के बाद 'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' गाती दिखीं महिला IAS अधिकारी शीला दाहिमा , वीडियो वायरल
महिला IAS अधिकारी शीला दाहिमा 'लेके पहला-पहला प्यार' के बाद अब 'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' को लेकर चर्चा में हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की महिला कलेक्टर शीला दाहिमा एकबार फिर चर्चा में हैं। शीला ने इसबार काला चश्मा पहन 'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' गाना गाया है। कलेक्टर को इस अवतार में देखने के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि यह पहला मौका नहीं नहीं है जब उनकी गायकी के वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है।
2015 बैच की आईएएस अधिकारी शीला के बॉलीवुड गाने पर इस नए अवतार ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है। वायरल वीडियो में आईएएस अधिकारी काला चश्मा पहन बेहद मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रही हैं। कई लोग उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं।
यूजर्स जमकर कर रहे तारीफ
महिला अधिकारी वायरल वीडियो में माइक थामे साल 2013 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के गाने 'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' पर सुर लगाती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स उनके एक्सप्रेशन, आत्मविश्वास और सुर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह वीडियो 19 नवंबर को सामने आया था और तब से लगातार सोशल मीडिया यूजर्स के बीच शेयर किया जा रहा है।
कलेक्टर ने दी सफाई
वीडियो वायरल होने के बाद महिला कलेक्टर शीला दाहिमा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वह हाल फिलहाल का नहीं बल्कि दो से तीन साल पहले रिकॉर्ड किया गया था।
वीडियो को बताया 2-3 साल पुराना
वीडियो को पुराना बता आईएसएस अधिकारी ने अपने संगीत प्रेम को भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बचपन से ही वे म्यूजिक से प्यार करती हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक, शीला ने बताया है कि म्यूजिक बचपन से ही उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है। उन्हें व्यस्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच जब भी मौका मिलता है तो वे इसे एन्जॉय करती हैं।
पहले भी हो चुकी हैं वायरल
बहरहाल यह पहला मौका नहीं है जब महिला आईएएस अधिकारी शीला गायकी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। एक महीन पहले भी उनकी गायकी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वे सदाबहार गीत 'लेके पहला-पहला प्यार' गाने को बेहद मधुर आवाज में गुनगुनाती नजर आई थीं।
म्यूजिक के वजह से भी चर्चा में रहती हैं
प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने वाली शीला एक ऐसी अधिकारी के रूप में पहचानी जाती हैं जो कि कामकाज के अलावा वे अपने म्यूजिक के वजह से भी चर्चा में रहती हैं। एक के बाद एक उनके 'म्यूजिक वीडियो' लोगों के बीच उन्हें पॉपुलैरिटी दिला रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग