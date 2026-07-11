MP में घर में घुसे बदमाशों ने महिला से किया गैंगरेप; प्राइवेट पार्ट को पहुंचाई चोट, डाला लकड़ी का सामान
वारदात के दौरान आरोपी महिला के घर से चांदी के आभूषण और मोबाइल फोन भी चुराकर ले गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि आरोपी डकैती की नीयत से महिला के घर में घुसे थे, हालांकि इसके बाद भी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां डकैती की नीयत से एक घर में घुसे बदमाशों ने 40 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया तथा उसके निजी अंग में लकड़ी की कोई चीज डाल दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हालत बिगड़ने पर घायल महिला को इलाज के लिए इंदौर के एक अस्पताल में भेजा गया है।
पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को फोन पर बताया कि बोरी थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में 5-6 बदमाश शुक्रवार रात महिला के घर में घुसे थे और इनमें से दो आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
प्राइवेट पार्ट को पहुंचाई चोट
सिंह ने बताया कि महिला के निजी अंग में चोट के निशान मिले हैं और डॉक्टर्स ने भी ऐसी चोटों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा,'शुरुआती जांच से लग रहा है कि महिला के निजी अंग में लकड़ी की कोई चीज डाली गई थी।' पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन जांच जारी होने की वजह से उनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती।
चुराकर ले गए चांदी के गहने
उन्होंने बताया कि आरोपी वारदात के दौरान महिला के घर से चांदी के आभूषण और मोबाइल फोन चुराकर ले गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि आरोपी डकैती की नीयत से महिला के घर में घुसे थे, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।
भोपाल में 50 वर्षीय महिला की हत्या
उधर एक अन्य घटना में राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की आशंका को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। शव पर कई स्थानों पर चोट और धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, जबकि एक कान कटा हुआ मिला है।
मौत के करीब दो दिन बाद पता चला
पुलिस के अनुसार कल्याण नगर निवासी मथरी बाई उर्फ ममता (50) पति मुंशीलाल जाटव का शव शनिवार तड़के उसके घर से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में शव लगभग 48 घंटे पुराना होने का अनुमान लगाया गया है। महिला पिछले करीब आठ साल से पति से अलग रह रही थी और सब्जी मंडी में हम्माली का कार्य कर जीवनयापन करती थी।
पति ने कहा- सोने के झुमके व सामान गायब
मृतका के शरीर पर कई स्थानों पर गहरे चोट और कट के निशान मिले हैं। एक कान कटा हुआ था, जबकि एक पैर के घुटने के पीछे तथा दोनों कलाइयों पर भी धारदार चोट के निशान मिले। जिसके बाद मृतका के पति मुंशीलाल जाटव ने लूट की नीयत से पत्नी की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने दावा किया कि महिला के कान के सोने के झुमके सहित घर से कुछ सामान भी गायब है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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