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MP में घर में घुसे बदमाशों ने महिला से किया गैंगरेप; प्राइवेट पार्ट को पहुंचाई चोट, डाला लकड़ी का सामान

By Sourabh Jain
भाषा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश
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वारदात के दौरान आरोपी महिला के घर से चांदी के आभूषण और मोबाइल फोन भी चुराकर ले गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि आरोपी डकैती की नीयत से महिला के घर में घुसे थे, हालांकि इसके बाद भी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

MP में घर में घुसे बदमाशों ने महिला से किया गैंगरेप; प्राइवेट पार्ट को पहुंचाई चोट, डाला लकड़ी का सामान

मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां डकैती की नीयत से एक घर में घुसे बदमाशों ने 40 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया तथा उसके निजी अंग में लकड़ी की कोई चीज डाल दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हालत बिगड़ने पर घायल महिला को इलाज के लिए इंदौर के एक अस्पताल में भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को फोन पर बताया कि बोरी थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में 5-6 बदमाश शुक्रवार रात महिला के घर में घुसे थे और इनमें से दो आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

प्राइवेट पार्ट को पहुंचाई चोट

सिंह ने बताया कि महिला के निजी अंग में चोट के निशान मिले हैं और डॉक्टर्स ने भी ऐसी चोटों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा,'शुरुआती जांच से लग रहा है कि महिला के निजी अंग में लकड़ी की कोई चीज डाली गई थी।' पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन जांच जारी होने की वजह से उनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती।

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चुराकर ले गए चांदी के गहने

उन्होंने बताया कि आरोपी वारदात के दौरान महिला के घर से चांदी के आभूषण और मोबाइल फोन चुराकर ले गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि आरोपी डकैती की नीयत से महिला के घर में घुसे थे, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

भोपाल में 50 वर्षीय महिला की हत्या

उधर एक अन्य घटना में राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की आशंका को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। शव पर कई स्थानों पर चोट और धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, जबकि एक कान कटा हुआ मिला है।

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मौत के करीब दो दिन बाद पता चला

पुलिस के अनुसार कल्याण नगर निवासी मथरी बाई उर्फ ममता (50) पति मुंशीलाल जाटव का शव शनिवार तड़के उसके घर से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में शव लगभग 48 घंटे पुराना होने का अनुमान लगाया गया है। महिला पिछले करीब आठ साल से पति से अलग रह रही थी और सब्जी मंडी में हम्माली का कार्य कर जीवनयापन करती थी।

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पति ने कहा- सोने के झुमके व सामान गायब

मृतका के शरीर पर कई स्थानों पर गहरे चोट और कट के निशान मिले हैं। एक कान कटा हुआ था, जबकि एक पैर के घुटने के पीछे तथा दोनों कलाइयों पर भी धारदार चोट के निशान मिले। जिसके बाद मृतका के पति मुंशीलाल जाटव ने लूट की नीयत से पत्नी की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने दावा किया कि महिला के कान के सोने के झुमके सहित घर से कुछ सामान भी गायब है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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