Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Woman Found Hanging in MP Shopping Mall
MP के शॉपिंग मॉल में रेलिंग से लटकी मिली महिला की लाश, पति से रह रही थी अलग

MP के शॉपिंग मॉल में रेलिंग से लटकी मिली महिला की लाश, पति से रह रही थी अलग

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम के शॉपिंग माल माधव प्लाजा में महिला की लाश मिली है। माधव प्लाजा के चौथे माले पर सीढ़ियों की रेलिंग से करीब 30 साल की महिला की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली।

Fri, 17 Oct 2025 08:50 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम के शॉपिंग माल माधव प्लाजा में महिला की लाश मिली है। माधव प्लाजा के चौथे माले पर सीढ़ियों की रेलिंग से करीब 30 साल की महिला की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली। मॉल में सुबह पहुंची महिला सफाई कर्मी ने लाश को देखा, तो गार्ड और दुकानदारों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। गार्ड से सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतिका गीता तोमर ग्वालियर के सैनिक कॉलोनी की रहने वाली है। कुछ साल पहले ही पति से तलाक हो गया इसलिए वह अपने पिता के साथ रहती थी। रीता मानसिक रूप से बीमार थी। जिसका इलाज भी चल रहा था। बीते 2 महीने से गीता ने दावा भी नहीं खाई थी जिसके चलते वह और परेशान थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गीता कल शाम को घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

वही फॉरेंसिक जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने शव को पीएम के लिए जयारोग्य अस्पताल रवाना किया। पुलिस अब शार्ट पीएम रिपोर्ट और परिवार वालों के बयानों के आधार पर मामले की जांच करेगी। कोतवाली थाना प्रभारी मोहिनी मिश्रा का कहना है कि मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या।

सबसे हैरत की बात यह है कि यह माधव प्लाजा पूरी तरह से सुनसान है। यहां अब नशेड़ी और बदमाशों का डेरा रहता है.. पांच साल पहले यह माधव प्लाजा बनकर तैयार हो गया था... लेकिन यहां पर आने के लिए कोई तैयार नहीं है...पहली मंजिल पर कुछ दुकानें खुल गई है। लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पूरी तरह से खाली पड़ी है इसलिए यहां पर ज्यादातर नशेड़ी और सुसाइड करने का केंद्र बिंदु बन गया है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|