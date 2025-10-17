MP के शॉपिंग मॉल में रेलिंग से लटकी मिली महिला की लाश, पति से रह रही थी अलग

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम के शॉपिंग माल माधव प्लाजा में महिला की लाश मिली है। माधव प्लाजा के चौथे माले पर सीढ़ियों की रेलिंग से करीब 30 साल की महिला की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम के शॉपिंग माल माधव प्लाजा में महिला की लाश मिली है। माधव प्लाजा के चौथे माले पर सीढ़ियों की रेलिंग से करीब 30 साल की महिला की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली। मॉल में सुबह पहुंची महिला सफाई कर्मी ने लाश को देखा, तो गार्ड और दुकानदारों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। गार्ड से सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतिका गीता तोमर ग्वालियर के सैनिक कॉलोनी की रहने वाली है। कुछ साल पहले ही पति से तलाक हो गया इसलिए वह अपने पिता के साथ रहती थी। रीता मानसिक रूप से बीमार थी। जिसका इलाज भी चल रहा था। बीते 2 महीने से गीता ने दावा भी नहीं खाई थी जिसके चलते वह और परेशान थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गीता कल शाम को घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

वही फॉरेंसिक जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने शव को पीएम के लिए जयारोग्य अस्पताल रवाना किया। पुलिस अब शार्ट पीएम रिपोर्ट और परिवार वालों के बयानों के आधार पर मामले की जांच करेगी। कोतवाली थाना प्रभारी मोहिनी मिश्रा का कहना है कि मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या।