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सगी बहन को बता दिया पत्नी, 28 साल बाद पति से ले लिया एकतरफा तलाक; कैसे खुला राज

Apr 27, 2026 09:38 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति से तलाक पाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसने अदालत को भी चौंका दिया। मामले का राज तब खुला जब महिला की लगाई फोटो पति ने देखी और बताया कि वो उसकी सगी बहन है।

सगी बहन को बता दिया पत्नी, 28 साल बाद पति से ले लिया एकतरफा तलाक; कैसे खुला राज

ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति से तलाक पाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसने अदालत को भी चौंका दिया। मामले का राज तब खुला जब महिला की लगाई फोटो पति ने देखी और बताया कि वो उसकी सगी बहन है। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच तक पहुंच चुका है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर निवासी महिला की शादी साल 1998 में एक मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से हुई थी। समय के साथ दोनों के बीच विवाद बढ़ते गए और साल 2015 से महिला अपने पति से अलग रहने लगी। महिला हर हाल में तलाक चाहती थी, लेकिन पति इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे में साल 2021 में महिला ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई और आरोप लगाया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है।

सबूत में पेश की फोटो

अपने दावे को साबित करने के लिए महिला ने एक फैमिली ग्रुप फोटो कोर्ट में पेश की। इस तस्वीर में पति के साथ खड़ी एक महिला को उसने उसकी ‘दूसरी पत्नी’ बताया। फैमिली कोर्ट ने इस फोटो को ही सबूत मानते हुए महिला के पक्ष में एकतरफा तलाक का फैसला सुना दिया।

असलियत जानकर पति हैरान

पति को इस तलाक के फैसले की जानकारी अप्रैल के पहले हफ्ते में मिली। जब उसने कोर्ट के रिकॉर्ड देखे तो वह चौंक गया, क्योंकि जिस महिला को उसकी दूसरी पत्नी बताया गया था, वह दरअसल उसकी सगी बहन थी।

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हाई कोर्ट में दी चुनौती

अब पति ने इस एकतरफा तलाक के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उसका कहना है कि पत्नी ने गलत जानकारी देकर और भ्रामक सबूत पेश कर कोर्ट को गुमराह किया। सरकारी वकील धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक, हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। पति ने मांग की है कि झूठे तथ्यों के आधार पर दिए गए तलाक के आदेश को रद्द किया जाए।

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आगे क्या

अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। अगर पति के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला फर्जी सबूत के आधार पर लिए गए कानूनी फैसलों पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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