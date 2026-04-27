सगी बहन को बता दिया पत्नी, 28 साल बाद पति से ले लिया एकतरफा तलाक; कैसे खुला राज
ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति से तलाक पाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसने अदालत को भी चौंका दिया। मामले का राज तब खुला जब महिला की लगाई फोटो पति ने देखी और बताया कि वो उसकी सगी बहन है।
ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति से तलाक पाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसने अदालत को भी चौंका दिया। मामले का राज तब खुला जब महिला की लगाई फोटो पति ने देखी और बताया कि वो उसकी सगी बहन है। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच तक पहुंच चुका है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर निवासी महिला की शादी साल 1998 में एक मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से हुई थी। समय के साथ दोनों के बीच विवाद बढ़ते गए और साल 2015 से महिला अपने पति से अलग रहने लगी। महिला हर हाल में तलाक चाहती थी, लेकिन पति इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे में साल 2021 में महिला ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई और आरोप लगाया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है।
सबूत में पेश की फोटो
अपने दावे को साबित करने के लिए महिला ने एक फैमिली ग्रुप फोटो कोर्ट में पेश की। इस तस्वीर में पति के साथ खड़ी एक महिला को उसने उसकी ‘दूसरी पत्नी’ बताया। फैमिली कोर्ट ने इस फोटो को ही सबूत मानते हुए महिला के पक्ष में एकतरफा तलाक का फैसला सुना दिया।
असलियत जानकर पति हैरान
पति को इस तलाक के फैसले की जानकारी अप्रैल के पहले हफ्ते में मिली। जब उसने कोर्ट के रिकॉर्ड देखे तो वह चौंक गया, क्योंकि जिस महिला को उसकी दूसरी पत्नी बताया गया था, वह दरअसल उसकी सगी बहन थी।
हाई कोर्ट में दी चुनौती
अब पति ने इस एकतरफा तलाक के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उसका कहना है कि पत्नी ने गलत जानकारी देकर और भ्रामक सबूत पेश कर कोर्ट को गुमराह किया। सरकारी वकील धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक, हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। पति ने मांग की है कि झूठे तथ्यों के आधार पर दिए गए तलाक के आदेश को रद्द किया जाए।
आगे क्या
अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। अगर पति के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला फर्जी सबूत के आधार पर लिए गए कानूनी फैसलों पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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