घर में ताला और बक्शे में बंद मिली अनीता की लाश, मैहर में सनसनीखेज वारदात

मध्यप्रदेश के मैहर जिले में रविवार को एक ऐसी वारदात सामने आई है। जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। महाराजा नगर अंध्राटोला मोहल्ले में 40 वर्षीय महिला का शव उसके ही घर में बंद बक्से से बरामद हुआ है। शव कपड़े में लिपटा हुआ था और कमरे के भीतर खून के धब्बे भी मिले है। लाश बक्शे में बंद थी और घर में ताला भी लटका हुआ था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है।

मृतका की पहचान अनीता चौधरी (40) के रूप में हुई है। रविवार सुबह ही उनके भाई ने देवीजी चौकी में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। परिजन दिन भर उनकी तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम भाई जब एक रिश्तेदार के साथ बहन के घर पहुंचे तो बाहर से ताला बंद मिला है। ताला तोड़कर जैसे ही अंदर घुसे, कमरे से तेज बदबू आ रही थी। पास में रखे बक्से के नीचे खून के निशान दिखाई दिए। शक गहराने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी।

पुलिस ने खोला बक्सा, अंदर से निकला शव सूचना मिलते ही मैहर कोतवाली थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे है। बक्से को खोला गया तो उसमें कपड़े में लिपटा अनीता का शव मिला है। घटना स्थल को देखते ही साफ हो गया कि मौत सामान्य नहीं बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है।

डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम पहुंची वारदात की गंभीरता को देखते हुए सतना से डॉग स्क्वॉड और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस को घर से कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं, जिन्हें जांच में अहम सुराग माना जा रहा है। फिलहाल देर रात होने के कारण घर को सील कर दिया गया था।आज सुबह सोमवार को पुलिस ने घटना स्थल पहुचंकर शव को बक्से बाहर निकालर मर्ग कायम कर पंचनामा और विस्तृत जांच में जुट गई है।