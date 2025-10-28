ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, मध्यप्रदेश में महिला पुलिसकर्मी निलंबित

संक्षेप: वायरल वीडियो को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राकेश दुबे ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अमन मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर महिला कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

मध्यप्रदेश के सीधी जिले में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो सामने आने के बाद एक महिला पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 24 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इस वायरल वीडियो को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राकेश दुबे ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अमन मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर कांस्टेबल अंजू जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारी ने बताया कि घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) संतोष कोरी ने कांस्टेबल जायसवाल को निलंबित कर दिया है।

साथ ही उन्होंने बताया कि महिला कांस्टेबल से अपशब्द कहने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को SC, ST और OBC समुदाय के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।