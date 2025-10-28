Hindustan Hindi News
ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, मध्यप्रदेश में महिला पुलिसकर्मी निलंबित

संक्षेप: वायरल वीडियो को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राकेश दुबे ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अमन मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर महिला कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

Tue, 28 Oct 2025 08:35 PMSourabh Jain भाषा, सीधी, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश के सीधी जिले में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो सामने आने के बाद एक महिला पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 24 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इस वायरल वीडियो को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राकेश दुबे ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अमन मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर कांस्टेबल अंजू जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारी ने बताया कि घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) संतोष कोरी ने कांस्टेबल जायसवाल को निलंबित कर दिया है।

साथ ही उन्होंने बताया कि महिला कांस्टेबल से अपशब्द कहने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को SC, ST और OBC समुदाय के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

महिला आरक्षक को निलंबित कर रक्षित केंद्र सीधी भेजा

इस बारे में आदेश जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने लिखा, 'वायरल वीडियो के अवलोकन पर ड्यूटी के दौरान उक्त महिला आरक्षक ड्यूटी स्थल पर पुलिस की वर्दी में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर कदाचरण प्रदर्शित करते हुए पुलिस की छवि को धूमिल किया जाना लेख किया गया है। अतः उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला सीधी द्वारा उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर महिला आरक्षक अंजूदेवी जायसवाल द्वारा उक्त कृत्य से ड्यूटी के दौरान कदाचार प्रदर्शित करते हुए पुलिस विभाग की छवि को धूमिल किया जाना परिलक्षित होता है। अतः उक्त कृत्य के फलस्वरूप महिला आरक्षक अंजूदेवी जायसवाल DCRB शाखा कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला सीधी को आज दिनांक 25.10.2025 की दोपहर से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में महिला आरक्षक अंजूदेवी जायसवाल का मुख्यालय रक्षित केन्द्र जिला सीधी रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में पुलिस अधीक्षक की अनुमति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगीं एवं नियमानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगी।'

