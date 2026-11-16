एक-एक कर पूरे 100 गोलगप्पे खा गई महिला, फर्स्ट आकर इनाम भी जीता; कहां हुआ ऐसा कॉम्पटीशन

उज्जैन में हुई गोलगप्पे खाने की प्रतियोगिता में एक महिला ने पूरे 100 गोलगप्पे खाकर सबको चौंका दिया। फर्स्ट आई महिला को कैश प्राइज भी मिला। इस प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार शाम को हुई गोलगप्पे खाने की प्रतियोगिता में स्वीटी सक्सेना नाम की महिला ने सर्वाधिक 100 गोलगप्पे खाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। 100 गोलगप्पे खाने पर उन्हें 2100 रुपये का इनाम दिया गया। स्वीटी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी बेटी को दिया है।

इस प्रतियोगिता में पूजा शर्मा 92 गोलगप्पे खाकर दूसरे स्थान पर रहीं। रजनी मोरिया ने 75, प्रिया मोरे ने 65 तथा अंचिता शर्मा ने 60 गोलगप्पे खाकर टॉप पांच में स्थान बनाया। खास बात यह रही कि प्रतियोगिता के टॉप पांच स्थानों पर महिलाओं का कब्जा रहा। प्रतियोगिता में 180 सेकेंड में 193 गोलगप्पे खाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने पर 10 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई थी। इस प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया।

उज्जैन शहर में रविवार कालिदास एकेडमी में गोलगप्पे खाने की अनोखी प्रतियोगिता हुई। इस कार्यक्रम में नेताओं और अतिथियों का स्वागत भी फूल-मालाओं के बजाय गोलगप्पे खिलाकर किया गया।

उज्जैन में दिवाली के बाद वैसे तो अन्नकूट किया जाता है, लेकिन कई तरह के भंडारों से भी जाना जाता है, लेकिन रविवार शाम को लगे गोलगप्पे खाने के भंडारे ने सबका ध्यान खींचा। यहां लोगों को पेट गोलगप्पे खिलाने के साथ ही सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाने की प्रतियोगिता भी कराई गई। प्रतियोगिता में एक महिला ने 100 गोलगप्पे खाकर सबको चौंका दिया। महिला को मंच से 2100 रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

बेटी ने की बात ने बढ़ाया मनोबल प्रतियोगिता जीतने वाली स्वीटी सक्सेना ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वो कोई तैयारी करके नहीं आई थीं। उनकी बेटी ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि मम्मी, जा रही हो तो जीतकर आना। बेटी की इसी बात को स्वीटी ने चुनौती मान लिया और हिम्मत जुटाकर 100 गोलगप्पे खा लिए। स्वीटी ने बताया कि आखिरी दौर में उनके लिए गोलगप्पे खाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बेटी की खातिर उन्होंने हार नहीं मानी।

2 टेबल पर रखे गए पानी पतासे,आलू, मसाला कार्यक्रम आयोजन स्थल पर दो टेबल लगाई गई थीं, जिन पर गोलगप्पे सजाए गए थे। लोग अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर खा रहे थे। कोई 15-20 गोलगप्पे खाकर रुक गया तो कई प्रतिभागियों ने 50 से ज्यादा गोलगप्पे खाए। अंत में 100 गोलगप्पे खाकर प्रथम आईं स्वीटी के लिए लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया।

कार्यक्रम के आयोजक डॉ. महेंद्र यादव ने बताया कि दिवाली मिलन समारोह के तहत इस अनोखे गोलगप्पे के भंडारे का आयोजन किया गया था। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चले इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आयोजन में शहरभर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गोलगप्पे के चटपटे स्वाद के साथ गीत-संगीत, कविता, शायरी एवं हास्य-व्यंग्य की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। प्रतियोगिता में 180 सेकेंड में 193 पानी पतासे खाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने पर 10 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। साथ ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की और से भी 51 हजार रुपये का पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई थी।