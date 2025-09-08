Woman and her 12 day old daughter crushed to death by bus trying to avoid hitting cow in Madhya Pradesh गाय को बचाने के चक्कर में मां और 12 दिन की उसकी बेटी को कुचल डाला, MP में दर्दनाक हादसा, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Woman and her 12 day old daughter crushed to death by bus trying to avoid hitting cow in Madhya Pradesh

गाय को बचाने के चक्कर में मां और 12 दिन की उसकी बेटी को कुचल डाला, MP में दर्दनाक हादसा

मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बस ड्राइवर ने गाय को बचाने के चक्कर में मां-बेटी को कुचल डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों अपने घर के बाहर बैठी थीं तभी यह घटना हुई। बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, रायसेनMon, 8 Sep 2025 12:04 AM
मध्य प्रदेश के रायसेन में रविवार शाम एक महिला और उसकी 12 दिन की बेटी की एक बस की चपेट में आने से मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस एक गाय से टकराने से बचने के लिए अचानक मुड़ी। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि रेखा बाई नाम की महिला और उसकी 12 दिन की बेटी बेटी देवी जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नकतारा गांव में एक पेट्रोल पंप के पास अपने घर के बाहर बैठी थीं, तभी यह घटना हुई।

एसडीओपी ने बताया कि एक गाय से टकराने से बचने के लिए सागर से भोपाल जा रही यात्री बस ने तेजी से मोड़ लिया। उसने पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और फिर रेखा बाई और बच्ची को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बस की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार गिर गया और उसे मामूली चोटें आईं।

श्रीवास्तव ने बताया कि बस का चालक सागर निवासी छोटू कुशवाह मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने नकतारा चौकी और देवनगर थाने के पुलिसकर्मियों के मौके पर पहुंचने और स्थिति को नियंत्रण में लाने से पहले ही बस में तोड़फोड़ कर दी। अधिकारी ने बताया कि बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

Madhya Pradesh News
