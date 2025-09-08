गाय को बचाने के चक्कर में मां और 12 दिन की उसकी बेटी को कुचल डाला, MP में दर्दनाक हादसा

मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बस ड्राइवर ने गाय को बचाने के चक्कर में मां-बेटी को कुचल डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों अपने घर के बाहर बैठी थीं तभी यह घटना हुई। बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बस ड्राइवर ने गाय को बचाने के चक्कर में मां-बेटी को कुचल डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों अपने घर के बाहर बैठी थीं तभी यह घटना हुई। बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के रायसेन में रविवार शाम एक महिला और उसकी 12 दिन की बेटी की एक बस की चपेट में आने से मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस एक गाय से टकराने से बचने के लिए अचानक मुड़ी। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि रेखा बाई नाम की महिला और उसकी 12 दिन की बेटी बेटी देवी जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नकतारा गांव में एक पेट्रोल पंप के पास अपने घर के बाहर बैठी थीं, तभी यह घटना हुई।

एसडीओपी ने बताया कि एक गाय से टकराने से बचने के लिए सागर से भोपाल जा रही यात्री बस ने तेजी से मोड़ लिया। उसने पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और फिर रेखा बाई और बच्ची को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बस की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार गिर गया और उसे मामूली चोटें आईं।