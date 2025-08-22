will police take legal action against archana tiwari and saransh अर्चना तिवारी-सारांश की वजह से इतनी दौड़ी पुलिस, क्या कोई सजा भी मिलेगी?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
अर्चना तिवारी-सारांश की वजह से इतनी दौड़ी पुलिस, क्या कोई सजा भी मिलेगी?

ट्रेन से लापता हुआ अर्चना तिवारी को तलाशने के लिए करीब 70 पुलिसकर्मी 13 दिन तक दिन रात दौड़ते-भागते रहे। बाद में अर्चना नेपाल में पाई गई। पुलिस ने फिलहाल उसे परिवार के हवाले कर दिया है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, भोपालFri, 22 Aug 2025 02:54 PM
मध्य प्रदेश में कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी को परिवार की ओर से तय किया गया रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके लिए उसने जो कुछ किया उससे ना सिर्फ परिवार के लोग बेहद चिंतित रहे बल्कि करीब 70 पुलिसकर्मी 13 दिन तक दिन-रात दौड़ते रहे। रेलवे स्टेशन, ट्रेन, जंगल, पटरी, शहर-शहर, गांव-गांव... सब जगह अर्चना की तलाश की गई। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के घंटों फुटेज खंगाले गए। बाद में पता चला कि अर्चना तो अपने करीबी दोस्त सारांश जैन के साथ नेपाल में जाकर छिपी बैठी थी। जीआरपी ने कड़ी मशक्कत के बाद अर्चना को बरामद किया और परिवार के हवाले कर दिया है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या अर्चना तिवारी और सारांश को इन हरकतों के लिए कोई सजा भी मिलेगी?

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तार से बताया था कि किस तरह अर्चना लापता हुई और किस तरह उसका पता लगाया गया। इस दौरान एक से अधिक बार पत्रकारों की ओर से यह सवाल किया गया कि क्या अर्चना तिवारी और सारांश के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जाएगा? इसके जवाब में लोढ़ा ने कहा कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है और लड़की को परिवार के हवाले कर दिया जाएगा।

लोढ़ा ने अर्चना तिवारी पर कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 'फिलहाल कोई आपराधिक मामला नहीं बन रहा है। लेकिन हम इस मामले में विधिक राय लेंगे।' जब सारांश को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी इसलिए सारांश पर भी कोई मामला नहीं बनता है। फिलहाल अर्चना तिवारी को परिवार के हवाले कर दिया गया है। अब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं वह इस बात पर निर्भर करेगा कि पुलिस को कानूनी सलाहकार क्या राय देते हैं।

लोढ़ा ने बताया था कि अर्चना की शादी परिवार ने एक पटवारी के साथ तय की थी और उसे इंदौर से वापस आकर शादी करने को कहा था। अर्चना इंदौर में वकील के तौर पर काम कर रही थी और जज बनने की तैयारी भी कर रही थी। उसे परिवार की ओर से तय किया गया रिश्ता मंजूर नहीं था और इसलिए उसने करीबी दोस्त सारांश की मदद से लापता होने का फैसला कर लिया था। वह चाहती थी कि परिवार के लोग उसे मरा हुआ समझें और वह नई जिंदगी बसा सके।

