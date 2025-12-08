खेत पर जंगली जानवर ने किसान पर किया हमला , 70 साल के बुजुर्ग की दर्दनाक मौत
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में खेत पर 70 साल के बुजुर्ग की जंगली जानवर के हमले से मौत हो गई।मृतक की पहचान विजयपुर निवासी लक्खू राम पिता जग्गू राम राठौर के रूप में हुई है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में खेत पर 70 साल के बुजुर्ग की जंगली जानवर के हमले से मौत हो गई।मृतक की पहचान विजयपुर निवासी लक्खू राम पिता जग्गू राम राठौर के रूप में हुई है। लक्खू राम हर रोज की तरह रात में अपने घर से खेत पर गए थे।उनका खेत मखना के पूरा के नीचे ताल वाले क्षेत्र में स्थित है, जहां अक्सर जंगली जानवरों का आना-जाना रहता है।
परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुबह जब बुजुर्ग घर नहीं लौटे, तो परिजनों को चिंता हुई। खेत पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बुजुर्ग का शव खून से लथपथ पड़ा था। उनके शरीर पर गहरे घाव मिले, जिससे अज्ञात जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है।हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किस जानवर ने किया था।
घटना की सूचना मिलते ही विजयपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। प्राथमिक तौर पर इसे जंगली जानवर का हमला माना जा रहा है। पुलिस और वन विभाग संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं ताकि हमलावर जानवर की पहचान की जा सके।
इस घटना के बाद गांव में चिंता का माहौल है।ग्रामीणों ने रात में खेतों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है।पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।