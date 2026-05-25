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पत्नी के संबंध बनाने से इनकार पर खौला पति का खून, नशे में की ऐसी हैवानियत; थाने पहुंचा मामला

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नरसिंहपुर
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मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक पति द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर अपनी पत्नी से हैवानियत और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पत्नी के संबंध बनाने से इनकार पर खौला पति का खून, नशे में की ऐसी हैवानियत; थाने पहुंचा मामला

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक विवाहित महिला ने अपने पति पर शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर हैवानियत और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली 32 वर्षीय एक महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल में उसके पति द्वारा शारीरिक संबंध नहीं बनाने देने पर गाली-गलौज कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही उसके साथ हैवानियत जैसा व्यवहार किया। इस पर पुलिस ने थाने में मामला दर्ज कर लिया है।

खेती-किसानी करता है पति

पुलिस का कहना है कि महिला द्वारा परिजनों के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसका पति खेती-किसानी का कार्य करता है और आए दिन शराब पीकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम देता है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

आरोप के मुताबिक, बीते दिन पीड़ित महिला के पति द्वारा कथित तौर पर शराब के नशे में घर आकर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहे। पत्नी को यह पसंद नहीं था तो उसने संबंध बनाने से मना कर दिया, जिसके कारण पति ने उसके साथ मारपीट की और हैवानियत जैसा व्यवहार किया। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115(2), 118(1), 296 (बी) के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

वहीं, इस घटना को लेकर एसडीओपी मनीष त्रिपाठी का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पति द्वारा क्रूरता एवं मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा इस मामले में विवेचना कर न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा।

रिपोर्ट - छगन साहू, न्यूजो

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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