wife murder husband with her lover before karwa chauth in madhya pradesh करवा चौथ से 2 दिन पहले पति को काट डाला, प्रेम प्रसंग में बन रहा था बाधा; MP में खौफनाक वारदात, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़wife murder husband with her lover before karwa chauth in madhya pradesh

करवा चौथ से 2 दिन पहले पति को काट डाला, प्रेम प्रसंग में बन रहा था बाधा; MP में खौफनाक वारदात

मध्य प्रदेश में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। शादीशुदा महिलाएं जहां करवा चौथ मनाने की तैयारी में जुटी है वहीं, एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला काट डाला। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तब वहां पर महिला का छोटा बेटा भी मौजूद था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शाजापुरWed, 8 Oct 2025 04:01 PM
share Share
Follow Us on
करवा चौथ से 2 दिन पहले पति को काट डाला, प्रेम प्रसंग में बन रहा था बाधा; MP में खौफनाक वारदात

मध्य प्रदेश में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। शादीशुदा महिलाएं जहां करवा चौथ मनाने की तैयारी में जुटी है वहीं, एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला काट डाला। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तब वहां पर महिला का छोटा बेटा भी मौजूद था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कालापीपल के भेसाया गढा गांव में करवा चौथ के पहले एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी। करवा चौथ के दो दिन पहले हुई इस सनसनीखेज वरदात से हर कोई सन्न है।

बताया जा रहा है कि पत्नी का 3 साल से प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस मामले की पति को पहले से जानकारी थी। पति ने पत्नी को प्रेमी से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन पत्नी नहीं मानी। उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। मामले में पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बताया जा रहा है कि वारदात के समय महिला का छोटा बेटा पास में ही सो रहा था, लेकिन डर से वह चुप रहा। घटना 7 अक्टूबर की रात का है। मृतक अनोखीलाल अहिरवार का शव 8 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे उसके घर के बाहर मिला। मृतक के भाई शिवप्रसाद ने दूध निकालने जाते समय शव देखा और पुलिस को सूचना दी। जांच में पाया गया कि अनोखीलाल का गला धारदार हथियार से काटा गया था। शुरुआती दौर में इसे अंधा कत्ल माना जा रहा था। पुलिस की जांच, पूछताछ और घटनास्थल पर पाए गए साक्ष्यों की समीक्षा के बाद हत्या का खुलासा हो गया।

सभ इंस्पेक्टर रवि भंडारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि अनोखी लाल पिता भागीरथ अहिरवार उम्र 45 साल निवासी भेसाया गढा की गला काटकर हत्या कर दी गई है। उसका शव उसके घर के बाहर पड़ा है। कालापीपल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई। पुलिस ने आरोपी 42 साल की रेखा बाई और उसके प्रेमी आरोपी 26 साल के बंटी पिता कैलाश अहिरवार निवासी ग्राम खोकरा कलां को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त चाकू भी जब्त किया गया है।

शाजापुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक अनोखीलाल अहिरवार की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी रेखा बाई और उसके प्रेमी बंटी अहिरवार को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के कारण पति की हत्या की गई है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 7 अक्टूबर की रात सोते समय उन्होंने अनोखीलाल का गला दबाकर और चाकू से काटकर हत्या की है।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|