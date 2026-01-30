Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Wife kills husband after he stops her from making a reel learns how to make a noose from YouTube
रील बनाने से रोका तो पत्नी ने की पति की हत्या, यूट्यूब से सीखा फंदा बनाना; शादी की पगड़ी से घोंटा गला

रील बनाने से रोका तो पत्नी ने की पति की हत्या, यूट्यूब से सीखा फंदा बनाना; शादी की पगड़ी से घोंटा गला

संक्षेप:

पुलिस ने जांच पड़ताल की और पीएम रिपोर्ट से पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग पत्नी को हिरासत में ले लिया। वहीं पूछताछ के दौरान पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

Jan 30, 2026 12:48 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, झाबुआ
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के झबुआ जिले से एक सनसनी खेज मामला सामने आया है। रील बनाने से रोकने पर नाबालिग पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पत्नी ने पति का गला घोंटकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग पत्नी को हिरासत में ले लिया। वहीं पूछताछ के दौरान पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मृतक का नाम कैलाश है और बताया जा रहा है कि शादी करीब एक साल हुई थी। थांदला पुलिस के लिए यह मामला एक ‘ब्लाइंड मर्डर’ था। दरअसल 28 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 25 वर्षीय कैलाश का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में पड़ा है, पुलिस मौके पर पहुंची ओर जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

​विवाद की वजह शादी का डांस और रील ​

पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई, वह चौंकाने वाली थी। घटना वाली रात 28 जनवरी पति-पत्नी एक शादी समारोह में गए थे। वहां पत्नी डीजे पर नाच रही थी और रील बना रही थी। पति कैलाश, जो पहले से पत्नी के चरित्र पर शक करता था, ने उसे नाचने और सोशल मीडिया पर रील अपलोड करने से मना किया। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई।

पुलिस को नाबालिग पत्नी ने क्या बताया?

जांच पुलिस को पत्नी ने बताया कि 28 जनवरी को कैलाश और वो शादी समारोह में गए थे। वहां पत्नी डीजे पर नाचते हुए रील बना रही थी, कैलाश ने उसे नाचने और सोशल मीडिया पर रील अपलोड करने से मना किया, इसी बात पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। शादी समारोह से लौटने के बाद कैलाश बिस्तर पर जाकर सो गया। इसके बाद पत्नी ने घर में रखी वही पगड़ी उठाई, जो कैलाश ने अपनी शादी में पहनी थी। उसने उस पगड़ी को रस्सी का रूप दिया और गहरी नींद में सो रहे कैलाश का गला घोंटकर हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ा फेरबदल, संजय कुमार को भोपाल का कमिश्नर बनाया गया
ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश में अब ड्रग माफियाओं की खैर नहीं! 3 साल का एक्शन प्लान तैयार
ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश : शादी तोड़ने से नाराज पूर्व मंगेतर ने युवती की चाकू मारकर हत्या की

​यूट्यूब पर देखा 'मर्डर ट्यूटोरियल'

पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या का तरीका यूट्यूब पर देखा था। पगड़ी से बनाई रस्सी से पति का गला तब तक दबाए रखा, जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या करने से पहले आरोपी ने यूट्यूब पर सर्च किया कि “गला कितनी देर दबाने से इंसान मर जाता है” और फिर उसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया।

गला दबाकर हत्या की गई

एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह ने बताया कि 28 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे डायल 112 पर सूचना मिली थी कि 25 वर्षीय कैलाश पिता रायचंद माल का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में पड़ा है, मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआती जांच में मामला उलझा हुआ लगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि कैलाश की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान पता लगा कि कैलाश अपनी पत्नी पर शक करता था। जिसके कारण उनके बीच अक्सर बहस होती थी। पुलिस ने इसे आधार बनाकर पत्नी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जहां सख्ती बरतने पर पत्नी ने अपराध कबूल लिया।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Murder
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|