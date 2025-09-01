पत्नी ने की थी पति की हत्या, पहले नींद की गोलियां खिलाईं; फिर प्रेमी के साथ मिलकर गला दबा दिया

मध्य प्रदेश में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक पत्नी ने पहले अपने पति को नींद की गोलियां खिलाईं। जब पति गहरी नींद में सो गया तो प्रेमी के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर उसे मार डाला। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के गुना जिले के मधुसुदनगढ़ इलाके में युवक की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पत्नी और अपने प्रेमी ने मिलकर पति को मौत के घाट उतारा था। पत्नी ने पहले उसे नींद की गोलियां खिलाईं, फिर रस्सी से गला दबा दिया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब गांव की पंचायत में पत्नी ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

बता दे बंजारी बर्री गांव के कैलाश बंजारा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पत्नी सम्पो बाई ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान परिजनों को कैलाश के गले पर रस्सी जैसे निशान दिखे थे। इसके बाद शक गहराने लगा।

परिवार और समाज की मांग पर गांव में पंचायत बुलाई गई। इसमें कैलाश की पत्नी सम्पो बाई ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कबूल किया कि उसने ही पति की हत्या की है। उसने यह भी बताया कि प्रदीप भार्गव नाम के युवक से उसके प्रेम संबंध थे और उसी के साथ मिलकर यह साजिश रची।

पुलिस जांच में सामने आया कि महिला और प्रदीप ने पहले कैलाश को नींद की गोलियां खिलाईं। इसके बाद रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। महिला ने बताया कि उसका पति अक्सर बीमार रहने के कारण कमजोर हो गया था और आए दिन मारपीट करता था। इसी बीच प्रदीप से उसका प्रेम संबंध बन गया था। पति को इस बारे में पता चलने के बाद विवाद बढ़ने लगे थे।

कैलाश के परिजनों ने पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल देखी, जिसमें प्रदीप से सैकड़ों बार बातचीत की बात सामने आई। इसके बाद समाज के लोगों ने महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसने हत्या की साजिश और पूरी वारदात का सच बता दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।