Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इश्क, बदला और खून: इंदौर में पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, सुपारी देकर पति को रास्ते से हटाया

Apr 17, 2026 09:33 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share

मध्य प्रदेश में इश्क, बदला और फिर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुरुआत में सड़क दुर्घटना दिखने वाली घटना असल में मर्डर निकला। इस खौफनाक साजिश के पीछे मृतक की पत्नी का ही हाथ निकला। उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। 100 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची।

इश्क, बदला और खून: इंदौर में पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, सुपारी देकर पति को रास्ते से हटाया

मध्य प्रदेश में इश्क, बदला और फिर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुरुआत में सड़क दुर्घटना दिखने वाली घटना असल में मर्डर निकला। इस खौफनाक साजिश के पीछे मृतक की पत्नी का ही हाथ निकला। उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस को इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगालना पड़ा।

इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस खौफनाक साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि मृतक की अपनी पत्नी ही निकली, जिसने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी देकर हत्या करवा दी। पुलिस ने मामले में पत्नी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता प्रेमी अब भी फरार है।

ये भी पढ़ें:हम भी दुर्गा या काली का रौद्र रूप धारण कर सकते हैं; आदिवासी महिलाओं की चेतावनी

सड़क हादसा नहीं, मर्डर निकला

12 अप्रैल को नखराली ढाणी के सामने रंगवासा निवासी 31 साल के नवीन पाटीदार का शव मिला था। शुरुआती तौर पर मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा खेल खोल दिया। युवक की गर्दन के पीछे गोली फंसी मिली, जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी।

पत्नी ही निकली मास्टरमाइंड

जांच में सामने आया कि नवीन की पत्नी भारती का उज्जैन निवासी राहुल मराठा से अवैध संबंध था। दोनों ने मिलकर नवीन की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में भारती, मुकेश कुमावत, अजय और श्रीराम बलाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राहुल मराठा फरार है।

ये भी पढ़ें:मेडिकल छात्रा को पूरी रात बंधक बनाकर पीटा, रेप करने की कोशिश; MP में डरावनी घटना

100 CCTV खंगालकर आरोपियों तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में बाइक सवार दो बदमाश नजर आए, जिनमें से एक ने नवीन की गर्दन के पीछे देशी पिस्टल से फायर किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के मूवमेंट को ट्रैक किया और लोकेशन के आधार पर उन्हें दबोच लिया।

पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह

पूछताछ में खुलासा हुआ कि राहुल मराठा और नवीन के बीच पुरानी दुश्मनी थी। दोनों पहले भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुके थे। नवीन ने राहुल की मुखबिरी कर उसे गिरफ्तार करवाया था, जिसका बदला लेने की आग राहुल के मन में सुलग रही थी। इसी के साथ उसकी नजर नवीन की पत्नी पर भी थी, जिससे उसके अवैध संबंध बन गए थे।

ये भी पढ़ें:MP में जंगल वाले मंदिर गई लड़की संग गैंगरेप, दोस्त को पीटकर भगाया और खींच ले गए

सुपारी देकर कराई हत्या

पुलिस के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली गई थी। राहुल ने उज्जैन के बदमाश मुकेश कुमावत को हत्या की सुपारी दी। मुकेश ने आगे देवास के दो शूटरों को एक लाख रुपये में हायर किया। आरोपियों ने एक दिन पहले रेकी कर नवीन की दिनचर्या समझी और फिर सही मौके पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तारी के दौरान हादसा, फिर दबोचे गए आरोपी

गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी राऊ क्षेत्र में ही छिपे हैं। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे बाइक से भागने लगे। भागने के दौरान उनकी बाइक एक खंभे से टकरा गई। इस वजह से वे बाइक से गिर गए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।