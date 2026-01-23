Hindustan Hindi News
wife blinded in lust husband murder by her lover amit khan in gwalior madhya pradesh
MP के ग्वालियर में हवस में अंधी हुई पत्नी, प्रेमी अमित खान से कराई पति की हत्या

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के कंपू थाना क्षेत्र के नयागांव में एक महिला ने कथित तौर पर प्रेमी के जरिये अपने पति की हत्या करवा दी। पति उन दोनों के अवैध संबंध में बाधा बन रहा था। इसके चलते पत्नी ने यह साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।  

Jan 23, 2026 02:23 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के कंपू थाना क्षेत्र के नयागांव में एक महिला ने कथित तौर पर प्रेमी के जरिये अपने पति की हत्या करवा दी। पति उन दोनों के अवैध संबंध में बाधा बन रहा था। इसके चलते पत्नी ने यह साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रेमी फरार है।

एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे नयागांव रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला था। मृतक के सिर में गोली लगने के दो घाव थे। एक गोली सिर के आर-पार हो गई थी, जबकि दूसरी गोली सिर में फंसी हुई थी।

बाइक के नंबर से हुई मृतक की पहचान

पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतलें, डिस्पोजेबल गिलास और नमकीन भी मिली है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि पार्टी करने के दौरान युवक हत्या की गई है।पुलिस ने घटनास्थल पर मिली बाइक के नंबर के आधार पर जांच की, जिससे मृतक की पहचान संतोष गिरी उर्फ गोस्वामी निवासी जखोदा, घाटीगांव के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की गई।

2020 में हुई थी शादी

जांच में सामने आया कि संतोष की शादी 2020 में मेहगांव निवासी रीना से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, जिनमें बच्चा एक चार साल और दूसरा डेढ़ साल का है। संतोष नशे का आदि था। इसके चलते पति-पत्नी में आए दिन विवाद होते थे और उसकी पत्नी रीना पिछले तीन साल से चीनौर में अपने जीजा दीपक गिरी के घर पर रह रही थी।

पत्नी रीना का अमित खान से था अफेयर

पुलिस को पता चला है कि संतोष और रीना के बीच विवाद का मुख्य कारण अमित खान था। अमित और रीना का अफेयर था। अमित मेहगांव का रहने वाला है। करीब तीन महीने पहले अमित ने संतोष गिरी के साथ मारपीट की थी। इसके बाद रीना ने पति की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने जब इस संबंध में मृतक की पत्नी रीना से पूछताछ की तो पहले वह पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सारा सच उगल दिया।

उसने बताया कि प्रेमी अमित खान ने अपने दोस्त सन्नी के साथ मिलकर संतोष की हत्या की है। इसके बाद पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि युवक की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में मृतक की पहचान हो चुकी है। हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। वारदात को मृतक की पत्नी के परिचित अमित खान और सन्नी नामक युवक ने अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Praveen Sharma

