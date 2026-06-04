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ससुराल पहुंचकर पति करने लगा झगड़ा, पत्नी ने मार-मारकर कर दिया कत्ल; थाने में सरेंडर

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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ससुराल वालों का आरोप है कि दामाद नशे में अक्सर घर आकर मारपीट करता था। नीलम ने भी गुस्से में आकर पति को मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिर थाने में सरेंडर किया।

ससुराल पहुंचकर पति करने लगा झगड़ा, पत्नी ने मार-मारकर कर दिया कत्ल; थाने में सरेंडर

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दिल दहला देने वाली घटना हो गई। महिला कई वर्षों से अपने मायके में रह रही थी और पति उससे मिलने आया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। गुस्साई महिला ने पति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। फिर थाने जाकर सरेंडर किया। घटना को लेकर इलाके में दहशत है।

घटना छतरपुर के शिवनगर कॉलोनी की है। पुलिस के अनुसार, दीनदयाल कुशवाहा अपनी पत्नी नीलम कुशवाहा से मिलने उसके मायके गया था। नीलम पिछले कई वर्षों से अपने माता-पिता के घर रह रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया।

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दीनदयाल ने मारपीट शुरू की

नीलम के परिजनों का आरोप है कि दीनदयाल अक्सर शराब के नशे में उनके घर आता था। वह नीलम को अपने साथ ससुराल ले जाने का दबाव बनाता था और उसके साथ मारपीट भी करता था।

नीलम ने जवाब में इतना मारा, कर दिया कत्ल

परिवार का कहना है कि घटना वाले दिन भी दीनदयाल शराब पीकर आया था। उसने नीलम के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद नीलम ने भी जवाबी हमला किया। आरोप है कि इसी दौरान दीनदयाल को गंभीर चोटें लगीं और उसकी मौत हो गई।

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थाने में सरेंडर

घटना के बाद नीलम खुद स्थानीय थाने पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां दीनदयाल मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

तलाक का मामला लंबित था, 13 जून को सुनवाई

पुलिस के मुताबिक दीनदयाल अंगोर गांव का रहने वाला था। उसकी शादी करीब आठ साल पहले नीलम से हुई थी। हालांकि पिछले चार साल से दोनों अलग-अलग रह रहे थे। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार, दोनों का तलाक का मामला भी अदालत में लंबित था। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होनी थी।

नीलम की मां रानी कुशवाहा ने बताया कि पति-पत्नी के बीच कई साल से विवाद चल रहा था। उनका आरोप है कि दीनदयाल शराब पीकर अक्सर घर आता था और हंगामा करता था। घटना के समय वह और उनके पति घर से बाहर गए हुए थे। मामले की पुष्टि करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आशीष श्रोत्रिय ने बताया कि दीनदयाल कुशवाहा की हत्या की सूचना मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

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पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और हर पहलू की जांच की जा रही है। अभी जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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