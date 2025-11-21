MP में पुलिस चौकी में हाईवोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने ASI पति को चप्पल से पीटा, देखें VIDEO

संक्षेप: अपराधियों को सबक सिखाने वाली खाकी वर्दी मध्य प्रदेश में खुद तमाशा बन गई है। सतना जिला अस्पताल परिसर स्थित पुलिस चौकी के अंदर 'पति, पत्नी और वो' के चक्कर में एक ऐसा हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसने पुलिस की छवि को शर्मसार कर दिया।

अपराधियों को सबक सिखाने वाली खाकी वर्दी गुरुवार को मध्य प्रदेश के सतना जिले में खुद तमाशा बन गई है। सतना जिला अस्पताल परिसर स्थित पुलिस चौकी के अंदर 'पति, पत्नी और वो' के चक्कर में एक ऐसा हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसने पुलिस की छवि को शर्मसार कर दिया। यहां एक महिला ने अपने पुलिसकर्मी पति को उसकी कथित प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गुस्से में आगबबूला पत्नी ने पुलिस चौकी के अंदर ही अपने पति की जमकर धुनाई कर दी।

हैरानी की बात यह रही कि चौकी में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी अपने विभाग के साथी को पिटता देख बीच-बचाव करने के बजाय सिर्फ तमाशबीन बने रहे। दरअसल, यह पूरे विवाद का केंद्र पुलिस लाइन में पदस्थ एएसआई रामायण सिंह हैं। मामले का खुलासा एएसआई के बेटे प्रतीक की सूझबूझ से हुआ।

प्रतीक अपनी मां अनीता सिंह के साथ बाजार आया था, तभी स्टेशन रोड पर उसने अपने पिता को कार में एक अन्य महिला और बच्चे के साथ जाते देखा। शक होने पर मां-बेटे ने पीछा किया और उन्हें जिला अस्पताल परिसर में रोक लिया। एएसआई रामायण सिंह जैसे ही अपनी कथित प्रेमिका के साथ गाड़ी से उतरे, उनकी पत्नी वहां पहुंच गईं। पति को किसी और के साथ देख पत्नी का सब्र टूट गया। उन्होंने पहले पति को खूब खरी-खोटी सुनाई और फिर पुलिस चौकी के अंदर ही पति पर थप्पड़ों की बरसात कर दी।

"6 महीने से घर नहीं आया, न खर्चा दिया" हंगामे के बीच एएसआई की पत्नी अनीता सिंह ने रोते हुए पति पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया पति पिछले 6 महीने से घर नहीं आए हैं और न ही घर का खर्चा दे रहे हैं। जब भी मैं फोन करती थी, वे टालमटोल करते थे। आज उन्हें दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले पुलिस अधीक्षक से इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन लोकलाज के चलते बाद में शिकायत वापस ले ली थी।

प्रेमिका मौके से हुई फरार अस्पताल परिसर में काफी देर तक चले इस तमाशे और भीड़भाड़ का फायदा उठाकर एएसआई के साथ मौजूद दूसरी महिला चुपचाप वहां से खिसक गई। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर सिटी कोतवाली भेज दिया।