Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Widow woman shot by angry lover in gwalior for opposing marriage elsewhere
MP के ग्वालियर में प्रेमी ने विधवा प्रेमिका को मारी गोली, दूसरी जगह शादी में बन रही थी बाधा

MP के ग्वालियर में प्रेमी ने विधवा प्रेमिका को मारी गोली, दूसरी जगह शादी में बन रही थी बाधा

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की गोवर्धन कॉलोनी में सोमवार रात बॉयफ्रेंड ने अपनी विधवा प्रेमिका को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली कंधे में लगने से महिला घायल हो गई। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

Dec 23, 2025 10:11 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की गोवर्धन कॉलोनी में सोमवार रात बॉयफ्रेंड ने अपनी विधवा प्रेमिका को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली कंधे में लगने से महिला घायल हो गई। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला को उसके प्रेमी मोनू जोशी ने सोमवार रात अवैध तमंचे से गोली मार दी। परिजनों ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी मोनू जोशी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि मोनू और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।मोनू की शादी कहीं और तय होने के कारण दोनों में अक्सर विवाद होता था। इसी बात को लेकर मोनू महिला के घर बात करने पहुंचा था, लेकिन बात नहीं बनी और गुस्से में आकर उसने महिला को गोली मार दी। महिला के अनुसार पहली गोली खाली चली गई थी, जबकि दूसरी गोली उसके कंधे में लगी।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसमें उसकी प्रेमिका बाधा बन रही थी। महिला और आरोपी की दोस्ती चार महीने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। महिला के पति का छह महीने पहले ही निधन हो गया है।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|