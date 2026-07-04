इंदौर में सौतेले बाप ने किया रिश्तों का कत्ल, नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार
करतूत के बारे में पता चलते ही पीड़िता की मां तुरंत अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और उस दरिंदे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी तलाश की जा रही है।
इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी और दरिंदे सौतेले पिता ने रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सूने घर में डरी-सहमी मासूम को जान से मारने की धमकी देकर इस हैवान ने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसे जीते जी नरक भोगने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार, खौफ के साए से बाहर निकलते हुए पीड़िता ने हिम्मत दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO) सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान न्यू रानी बाग निवासी गजेंद्र सिंह पंजाबी के रूप में हुई है।
सूने घर में दबोचा, मां-बेटी को जान से मारने की दी धमकी
तेजाजी नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस काली करतूत की शुरुआत बीती 7 फरवरी की रात करीब 11 बजे हुई थी। इस दौरान आरोपी सौतेले पिता गजेंद्र सिंह पंजाबी की नीयत अपनी ही नाबालिग बेटी पर खराब हो गई। घर को सूना पाकर इस दरिंदे ने मासूम को दबोच लिया। जब पीड़िता ने विरोध करना चाहा, तो आरोपी ने उसका गला घोंटने और जान से मारने की धमकी देकर पहली बार उसके साथ मुंह काला किया।
खौफ के साए में घुटती रही मासूम, अवसाद में गई
इस वारदात के बाद आरोपी गजेंद्र सिंह का हौसला इतना बढ़ गया कि उसने दहशत का राज कायम कर दिया। वह लगातार मासूम को धमकाता रहा कि 'अगर यह बात किसी को भी बताई, तो मैं तुझे और तेरी मां को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।' इसी खौफ और मानसिक प्रताड़ना के साए में हैवान लगातार कई दिनों तक नाबालिग की आबरू से खेलता रहा। इस घिनौने कृत्य के कारण पीड़िता गंभीर मानसिक तनाव और गहरे अवसाद में चली गई।
आखिरकार टूटा सब्र का बांध, मां को बताई हैवान की करतूत
रोज-रोज के इस नरक और प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार इस बहादुर बेटी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को एकांत में ले जाकर इस कलयुगी बाप की पूरी हैवानियत और काली करतूत बयां कर दी। अपनी ही कोख के साथ हुई इस दरिंदगी को सुन मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां तुरंत अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और इस दरिंदे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी तलाश शुरू कर दी है।
रिपोर्ट - हेमंत
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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