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इंदौर में सौतेले बाप ने किया रिश्तों का कत्ल, नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर, मध्य प्रदेश
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करतूत के बारे में पता चलते ही पीड़िता की मां तुरंत अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और उस दरिंदे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी तलाश की जा रही है।

इंदौर में सौतेले बाप ने किया रिश्तों का कत्ल, नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार

इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी और दरिंदे सौतेले पिता ने रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सूने घर में डरी-सहमी मासूम को जान से मारने की धमकी देकर इस हैवान ने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसे जीते जी नरक भोगने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार, खौफ के साए से बाहर निकलते हुए पीड़िता ने हिम्मत दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO) सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान न्यू रानी बाग निवासी गजेंद्र सिंह पंजाबी के रूप में हुई है।

सूने घर में दबोचा, मां-बेटी को जान से मारने की दी धमकी

तेजाजी नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस काली करतूत की शुरुआत बीती 7 फरवरी की रात करीब 11 बजे हुई थी। इस दौरान आरोपी सौतेले पिता गजेंद्र सिंह पंजाबी की नीयत अपनी ही नाबालिग बेटी पर खराब हो गई। घर को सूना पाकर इस दरिंदे ने मासूम को दबोच लिया। जब पीड़िता ने विरोध करना चाहा, तो आरोपी ने उसका गला घोंटने और जान से मारने की धमकी देकर पहली बार उसके साथ मुंह काला किया।

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खौफ के साए में घुटती रही मासूम, अवसाद में गई

इस वारदात के बाद आरोपी गजेंद्र सिंह का हौसला इतना बढ़ गया कि उसने दहशत का राज कायम कर दिया। वह लगातार मासूम को धमकाता रहा कि 'अगर यह बात किसी को भी बताई, तो मैं तुझे और तेरी मां को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।' इसी खौफ और मानसिक प्रताड़ना के साए में हैवान लगातार कई दिनों तक नाबालिग की आबरू से खेलता रहा। इस घिनौने कृत्य के कारण पीड़िता गंभीर मानसिक तनाव और गहरे अवसाद में चली गई।

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आखिरकार टूटा सब्र का बांध, मां को बताई हैवान की करतूत

रोज-रोज के इस नरक और प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार इस बहादुर बेटी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को एकांत में ले जाकर इस कलयुगी बाप की पूरी हैवानियत और काली करतूत बयां कर दी। अपनी ही कोख के साथ हुई इस दरिंदगी को सुन मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां तुरंत अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और इस दरिंदे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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रिपोर्ट - हेमंत

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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