घिनौनी हरकत; MP के एक सिविल जज पर क्यों भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक सिविल जज के ट्रेन यात्रा के दौरान हंगामा करने और महिला सीट पर पेशाब करने पर घृणा जताई है।

Jan 12, 2026 04:54 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक सिविल जज के ट्रेन यात्रा के दौरान हंगामा करने और महिला सीट पर पेशाब करने पर घृणा जताई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने न्यायाधीश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि हाई कोर्ट ने ऐसा कैसे किया। न्यायिक अधिकारी का यह घिनौना आचरण है। आपने सभी गवाहों को विरोधी बना दिया है। यह एक चौंकाने वाला मामला है। आपने डिब्बे में पेशाब किया। वहां एक महिला मौजूद थी।

मामला साल 2018 का है, जब इंदौर से जबलपुर जा रही एक ट्रेन में जज साहब पर शराब पीकर हंगामा करने, महिला यात्री की सीट पर पेशाब करने और अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रेलवे स्टाफ को धमकाने के गंभीर आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद उन्हें 2019 में नौकरी से निकाल दिया गया था।

हालांकि, इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज को राहत दे दी। हाईकोर्ट का तर्क था कि चूंकि रेलवे कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है (क्योंकि गवाह अपने बयान से पलट गए थे), इसलिए उन्हें बर्खास्त करना गलत है। हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी रद्द कर दी और केवल मामूली सजा देने की बात कही।

अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस पर सख्त नाराजगी और 'घृणा' जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि एक जज का ऐसा व्यवहार बेहद शर्मनाक है और यह संदेह जताया कि जज होने के नाते उन्होंने गवाहों को डरा-धमका कर अपने पक्ष में किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जज का पद किसी को गलत काम करने की छूट नहीं देता, बल्कि उनसे समाज में सबसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
