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सोनम रघुवंशी को क्यों अदालत ने जेल से निकलने दिया बाहर, पुलिस की UP वाली गलती पड़ी भारी?

Apr 28, 2026 05:17 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम को अदालत से जमानत मिल गई है। हत्याकांड के 11 महीने बाद सोनम को यह राहत मिली है। वह गिरफ्तारी के बाद से शिलॉन्ग जेल में बंद थी।

सोनम रघुवंशी को क्यों अदालत ने जेल से निकलने दिया बाहर, पुलिस की UP वाली गलती पड़ी भारी?

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को आखिरकर जमानत मिल गई है। अदालत ने हत्याकांड के करीब 11 महीने बाद सोनम को जेल से निकलने की छूट दे दी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि शिलॉन्ग की अदालत ने सोमवार को ही सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी और बुधवार शाम तक रिहाई की बात उन्हें बताई गई।

राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह लगातार शिलॉन्ग में अपने वकील और पुलिस अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्हें वकीलों और पुलिस अधिकारियों ने सूचना दी कि अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। विपिन के मुताबिक उन्हें बताया गया कि पुलिस की एक चूक की वजह से सोनम को राहत मिल गई।

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विपिन ने कहा, ‘जमानत किस आधार पर मिली, यह मैंने पूछा तो बताया गया कि जब सोनम को गाजीपुर से उठाया गया था तो पुलिस ने उसे बताया नहीं था कि क्यों उसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि यह बताना जरूरी होता है। आरोपी के वकील ने इसे आधार बनाकर दलीलें पेश कीं और अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली।’ हालांकि, विस्तृत जानकारी आनी बाकी है कि अदालत में सोनम की ओर से क्या-क्या दलीलें दी गईं, जिसकी वजह से उसे राहत मिली है।

सोनम को भले ही राहत मिल गई है लेकिन उसका प्रेमी राज कुशवाहा अब भी सलाखों के पीछे है। सोनम ने राज के साथ मिलकर ही अपने पति राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। सोनम अपने भाई की कंपनी में काम करने वाले राज से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। लेकिन इस बीच परिवार ने सोनम की शादी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा से करा दी थी।

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बेहरहमी से कर दिया गया था राजा का कत्ल

धूमधाम से दोनों की शादी के बाद भी सोनम अपने प्रेमी राज के साथ संपर्क में थी। दोनों फोन पर चैटिंग और बातचीत करते थे। इसी दौरान उन्होंने राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। साजिश के तहत सोनम राजा को 23 मई को शिलॉन्ग लेकर गई। यहां एक पहाड़ी पर जाकर सोनम ने राज के तीन दोस्तों के साथ मिलकर राजा की हत्या की और शव को खाई में फेंककर फरार हो गए।

कैसे पकड़ी गई थी सोनम

बाद में 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई से मिली थी। हत्या की घटना सामने आने के कुछ दिन बाद पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ा था। घटना को अंजाम देने के बाद सोनम चुपचाप अपने प्रेमी राज के पास इंदौर आ गई थी। दोनों ने कुछ दिन साथ में बिताए लेकिन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोनम को लगा था कि वह पकड़ी जाएगी और इसलिए वह फरार हुई थी। लेकिन यूपी में पकड़ी गई।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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