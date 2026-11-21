अपनी ही बहन और पिता को उतारा मौत के घाट, MP में बेटे का खौफनाक कांड
पहले पिता राजू यादव की हत्या कर उनके शव को बोरे में बंद किया और जम्बुड़ी हप्सी के नाले में फेंक दिया। इसके बाद बहन हर्षिता की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे कालानी नगर स्थित बंद मकान में हर्षिता का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
मध्य प्रदेश के इंदौर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के कालानी नगर की है। संपत्ति के कागजात को लेकर हुए विवाद में 22 साल की हर्षिता और उसके पिता राजू यादव की हत्या उनके ही बेटे हर्ष ने अपने 17 साल के नाबालिग साथी के साथ मिलकर कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी के दस्तावेज हर्षिता के पास थे, जिन्हें हासिल करने के लिए हर्ष का बहन और पिता से लगातार विवाद होता था। इसी रंजिश में आरोपियों ने 24 घंटे के भीतर दोनों की हत्या कर दी।
पहले पिता राजू यादव की हत्या कर उनके शव को बोरे में बंद किया और जम्बुड़ी हप्सी के नाले में फेंक दिया। इसके बाद बहन हर्षिता की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे कालानी नगर स्थित बंद मकान में हर्षिता का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद नाले से पिता का शव भी बरामद हुआ। पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी हर्ष की तलाश में पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
कैसे की हत्या?
पुलिस ने कहा, कल शाम को चार बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि खिड़की से दिख रहा है कि कमरे में महिला पड़ी हुई है। कमरे का दरवाजा आगे से बंद था। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से हर्षिता का शव बरादम किया। प्रथम दृष्टया लगा कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद एक और शव बरामद हुआ जो राजू का था। दोनों घटनाओं को जोड़ा गया और मामले की जांच शुरू की गई। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़के को देखा गया। जांच में पता चला कि लड़का हर्षिता का भाई हर्ष था। उसकी तलाश शुरू की गई। उसके साथ एक नाबालिग की पहचान हुई। पुलिस ने घेराबंदी कर लड़के को पकड़ लिया।
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि ये पूरी हत्या संपत्ति और पैसों के लेनदेन को लेकर हुई। वहीं हत्या को कैसे अंजाम दिया गया, इस बारे में जानकारी देते हुए उसने पुलिस को बताया कि वह हर्ष के पिता राजू को एक फ्लैट में लेकर गया जहां पहले से हर्ष मौजूद था। 18 नवंबर को हर्ष ने अपने पिता की हत्या की। पुलिस ने बताया कि हत्या करने के बाद हर्ष शव को हातोद ले गया और वहां फेंक दिया। इसके बाद 19 तारीख को हर्ष हर्षिता के पास गया और दरवाजा खुलवाकर घर के अंदर घुसा। इसके बाद उसने हर्षिता की भी हत्या की और फरार हो गया।
रिपोर्ट- हेमंत
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अदिति शर्मा
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