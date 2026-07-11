MP में क्यों धीमी हुई मॉनसून की रफ्तार, जानें अगले चार दिन का हाल; किन इलाकों में बारिश की संभावना
पश्चिमी विक्षोभ, जो पहले पंजाब एवं आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में था, अब उत्तर-पूर्वी पंजाब एवं आसपास के क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर औसत समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है।
मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव होने के बाद भी फिलहाल ज्यादातर इलाकों में ढंग की बारिश नहीं हो रही है। ज्यादातर इलाकों में बादल तो छाए हुए हैं और मॉनसूनी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन बारिश या तो नदारद है या फिर बेहद कम मात्रा में हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बारिश कराने वाला सिस्टम ठप हो गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विशेषज्ञ एके शुक्ला ने बताया कि बादलों को निचोड़कर सर्कुलेशन ही पानी बरसाता है, लेकिन फिलहाल प्रदेश के ऊपर ऐसा कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते बादल सिर्फ यहां से गुजर रहे हैं, बरस नहीं रहे।
शनिवार को 34 जिलों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने शनिवार (11 जुलाई) के लिए प्रदेश के 34 जिलों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, मउगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ तथा अलीराजपुर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और यहां पर गरज-चमक के साथ वर्षा होने और 40 से 50 KMPH की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया है।
अगले तीन दिन के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट
रविवार (12 जुलाई) के लिए मौसम विभाग ने भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मैहर, मउगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ तथा अलीराजपुर जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में कहीं कहीं पर गरज-चमक के साथ बारिश होने और 40 से 50 KMPH की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया है।
सोमवार (13 जुलाई) को मौसम विभाग ने प्रदेश के रीवा,मउगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ तथा अलीराजपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और यहां पर गरज-चमक के साथ पानी गिरने तथा 40 से 50 KMPH की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया है।
मंगलवार (14 जुलाई) के लिए विभाग ने रीवा,मउगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ तथा अलीराजपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और यहां पर गरज-चमक के साथ पानी गिरने तथा 40 से 50 KMPH की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया है।
बीते दिन कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश
बीते दिन यानी शुक्रवार को शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दमोह में 59 मिमी, टीकमगढ़ में 43 मिमी, गुना में 40 मिमी, पचमढ़ी में 33 मिमी और नर्मदापुरम में 28.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया।
प्रदेश में हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में)
रामपुर (नीमच) 63 मिमी, अटेर 54 मिमी, रीवा-शहर 44 मिमी, भिंड 43 मिमी, रामपुर बाघेलान 42.2 मिमी, रायपुरा 33.2 मिमी, गुढ़ 32 मिमी, चुरहट 30 मिमी, सिहोरा 25 मिमी, हट्टा 24.4 मिमी, मझगांव 23 मिमी, सिंगरौली 22.4 मिमी, सतना 17.3 मिमी, सीधी 17 मिमी, बिलहरी 15.4 मिमी, रायपुर कर्चुलियान 15 मिमी, रीवा-हुजूर 14 मिमी, देवसर 13.6 मिमी, गौरिहार 13 मिमी, पटेरा 13 मिमी, बरहाई 12.4 मिमी, ग्वालियर 12.2 मिमी, मझौली 12 मिमी, मिहोना 11 मिमी, लहार 10 मिमी, रीठी 10 मिमी, ढीमरखेड़ा 10 मिमी, शाहगढ़ 10 मिमी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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