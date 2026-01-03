Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Why Jagadguru Swami Rambhadracharya Angry On Shahrukh Khan Over IPL KKR Team
वे हमारे आदर्श नहीं; शाहरुख खान पर फिर भड़के जगतगुरु रामभद्राचार्य

वे हमारे आदर्श नहीं; शाहरुख खान पर फिर भड़के जगतगुरु रामभद्राचार्य

संक्षेप:

बॉलीवुड ऐक्टर शाहरुख खान अपनी आईपीएल टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को शामिल करने के फैसले को लेकर बढ़ते विवाद के घेरे में आ गए हैं। धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने इस फैसले को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है।

Jan 03, 2026 12:18 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड ऐक्टर शाहरुख खान अपनी आईपीएल टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को शामिल करने के फैसले को लेकर बढ़ते विवाद के घेरे में आ गए हैं। धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने इस फैसले को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सवाल किया कि शाहरुख खान ने देश का समर्थन कब किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसी के साथ उन्होंने उनके रवैये को गद्दार जैसा बताया। उन्होंने कहा, शाहरुख खान ने देश का समर्थन कब किया है? उनकी पत्नी ने कहा था कि देश में उनका दम घुट रहा है। वे हमारे आदर्श नहीं हैं। ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है।

इससे पहले जगतगुरु रामभद्राचार्य ने नागपुर में कहा था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनका (शाहरुख का) रवैया हमेशा से एक गद्दार जैसा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वह ऐसा करेंगे क्योंकि उन्हें हीरो माना जाता है। शाहरुख खान का रवैया हमेशा से राष्ट्र के विपरीत रहा है। उनका चरित्र हमेशा से ही संदिग्ध और राष्ट्रविरोधी रहा है।

उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की और जोर देकर कहा कि भारत सरकार को ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों और उनकी सरकार को यह समझाया जाना चाहिए कि उनका देश हिंदुओं की मदद से अस्तित्व में आया था।

इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर भी एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमृत की तुलना गटर से नहीं की जा सकती।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|