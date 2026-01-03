वे हमारे आदर्श नहीं; शाहरुख खान पर फिर भड़के जगतगुरु रामभद्राचार्य
बॉलीवुड ऐक्टर शाहरुख खान अपनी आईपीएल टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को शामिल करने के फैसले को लेकर बढ़ते विवाद के घेरे में आ गए हैं। धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने इस फैसले को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है।
बॉलीवुड ऐक्टर शाहरुख खान अपनी आईपीएल टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को शामिल करने के फैसले को लेकर बढ़ते विवाद के घेरे में आ गए हैं। धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने इस फैसले को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सवाल किया कि शाहरुख खान ने देश का समर्थन कब किया।
इसी के साथ उन्होंने उनके रवैये को गद्दार जैसा बताया। उन्होंने कहा, शाहरुख खान ने देश का समर्थन कब किया है? उनकी पत्नी ने कहा था कि देश में उनका दम घुट रहा है। वे हमारे आदर्श नहीं हैं। ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है।
इससे पहले जगतगुरु रामभद्राचार्य ने नागपुर में कहा था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनका (शाहरुख का) रवैया हमेशा से एक गद्दार जैसा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वह ऐसा करेंगे क्योंकि उन्हें हीरो माना जाता है। शाहरुख खान का रवैया हमेशा से राष्ट्र के विपरीत रहा है। उनका चरित्र हमेशा से ही संदिग्ध और राष्ट्रविरोधी रहा है।
उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की और जोर देकर कहा कि भारत सरकार को ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों और उनकी सरकार को यह समझाया जाना चाहिए कि उनका देश हिंदुओं की मदद से अस्तित्व में आया था।
इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर भी एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमृत की तुलना गटर से नहीं की जा सकती।
भाषा से इनपुट