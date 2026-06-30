अभी प्यार से समझा रहे हैं, नहीं माने तो…; ग्वालियर HC ने किसे लगा दी फटकार
ग्वालियर हाई कोर्ट जलभराव की याचिका को लेकर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान कोर्ट नें नगर निगम को फटकार लगाई और जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट ने सीवर और जलभराव को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि अभी तुम्हें प्यार से समझ रहे हैं फिर भी अगर नहीं माने तो तुम जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा में समझाया जाएगा। ग्वालियर शहर में पिछले साल बरसात के दौरान जल भराव, सीवर और बदहाल सड़कों से नर्क जैसी परेशानियों भोगी थी।
इस बार भी बारिश से पहले ही ग्वालियर के हालात नहीं सुधरे। इसी से परेशान ग्वालियर के कैप्टन उद्देश्य सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया के जरिए पेश की गई याचिका में कहा गया है कि पिछले साल मानसून के दौरान शहर में जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की गंभीर समस्या सामने आई थी, लेकिन नगर निगम और प्रशासन इसके स्थायी समाधान में विफल रहे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से इस साल प्री-मानसून की पहली बारिश के बाद वार्ड क्रमांक 18, 19 सहित अन्य क्षेत्रों में जलभराव और सीवर समस्या के फोटोग्राफ्स न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
7 जुलाई तक जवाब पेश करने का आदेश
अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब पहली ही बारिश में शहर के हालात बिगड़ गए हैं, तो मानसून के दौरान स्थिति और भयावह हो सकती है। इस पर खंडपीठ ने नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा कि क्या निगम यह आश्वासन देने को तैयार है कि इस साल ग्वालियर में पिछले साल जैसी जलभराव और सीवर की समस्या नहीं होगी। नगर निगम की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा गया।
इस पर हाई कोर्ट ने निगम को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा-हम अभी नगर निगम को प्यार और शांति से समझा रहे हैं। यदि नहीं माने, तो जिस भाषा मे समझेंगे उसी में समझाने के लिए सख्ती से पेश आना होगा। हमारा उद्देश्य ग्वालियर के नागरिकों को इन समस्याओं से राहत दिलाना है। टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने नगर निगम को मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। जिसमे नगर निगम को जवाब पेश करना होगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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