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अभी प्यार से समझा रहे हैं, नहीं माने तो…; ग्वालियर HC ने किसे लगा दी फटकार

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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ग्वालियर हाई कोर्ट जलभराव की याचिका को लेकर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान कोर्ट नें नगर निगम को फटकार लगाई और जवाब दाखिल करने के लिए कहा। 

अभी प्यार से समझा रहे हैं, नहीं माने तो…; ग्वालियर HC ने किसे लगा दी फटकार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट ने सीवर और जलभराव को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि अभी तुम्हें प्यार से समझ रहे हैं फिर भी अगर नहीं माने तो तुम जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा में समझाया जाएगा। ग्वालियर शहर में पिछले साल बरसात के दौरान जल भराव, सीवर और बदहाल सड़कों से नर्क जैसी परेशानियों भोगी थी।

इस बार भी बारिश से पहले ही ग्वालियर के हालात नहीं सुधरे। इसी से परेशान ग्वालियर के कैप्टन उद्देश्य सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया के जरिए पेश की गई याचिका में कहा गया है कि पिछले साल मानसून के दौरान शहर में जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की गंभीर समस्या सामने आई थी, लेकिन नगर निगम और प्रशासन इसके स्थायी समाधान में विफल रहे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से इस साल प्री-मानसून की पहली बारिश के बाद वार्ड क्रमांक 18, 19 सहित अन्य क्षेत्रों में जलभराव और सीवर समस्या के फोटोग्राफ्स न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

7 जुलाई तक जवाब पेश करने का आदेश

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब पहली ही बारिश में शहर के हालात बिगड़ गए हैं, तो मानसून के दौरान स्थिति और भयावह हो सकती है। इस पर खंडपीठ ने नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा कि क्या निगम यह आश्वासन देने को तैयार है कि इस साल ग्वालियर में पिछले साल जैसी जलभराव और सीवर की समस्या नहीं होगी। नगर निगम की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा गया।

इस पर हाई कोर्ट ने निगम को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा-हम अभी नगर निगम को प्यार और शांति से समझा रहे हैं। यदि नहीं माने, तो जिस भाषा मे समझेंगे उसी में समझाने के लिए सख्ती से पेश आना होगा। हमारा उद्देश्य ग्वालियर के नागरिकों को इन समस्याओं से राहत दिलाना है। टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने नगर निगम को मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। जिसमे नगर निगम को जवाब पेश करना होगा।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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