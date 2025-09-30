Why Father Killed Daughter Between Mata Aarti Honor Killing Case In MP माता की आरती के बीच क्यों दे डाली बेटी की ‘बलि’? MP में पिता का घिनौना कांड, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक युवती के ओनर किलिंग का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस पिता के बयान और मोहल्ले वालों द्वारा बताई जा रही कहानी के आधार पर जांच कर रही है।पुलिस खुद कह रही है कि अभी मोहल्ले के लोग दबी जुबान से ही जानकारी दे रहे हैं।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:19 PM
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक युवती के ओनर किलिंग का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस पिता के बयान और मोहल्ले वालों द्वारा बताई जा रही कहानी के आधार पर जांच कर रही है।पुलिस खुद कह रही है कि अभी मोहल्ले के लोग दबी जुबान से ही जानकारी दे रहे हैं। इस कहानी में हत्या की वजह श्रीवास समाज के छात्र से दिव्या का प्रेम प्रसंग है। हत्या के बाद दिव्या के पिता ने मोहल्ले में क्या बात कही और बिना पीएम के कैसे उसने जल दाग के नाम पर दिव्या को अपने गांव के पास कुंवारी नदी में बहाया। यह सब इस कहानी का हिस्सा है।

दिव्या की मौत की कहानी 23 सितंबर की रात 9:00 बजे शुरू होती है। पिता रवि सिकरवार के घर के बाहर माता की आरती का अनाउंसमेंट होता है आरती के लिए स्पीकर जोर से बजाने लगते हैं। दिव्या बालकनी की ओर आरती देखने के लिए जा रही होती है।उसकी छोटी बहन भी वहां मौजूद थी। इसी बीच रवि अपनी बेटी दिव्या पर गोली चलाता है। छोटी बहन चिल्लाते हुए घर के बाहर निकलती है। लोग छोटी बहन से चीखने का कारण पूछते हैं। तब तक रवि बेटी दिव्या के सिर पर एक साफी बांधकर बाहर आता है और कहता है कि मोदी के मूड में पंख लग गओ। बेहोश दिव्या को देखकर पास ही रहने वाला एक युवक अपनी कार लेकर आया। रवि ने कार में दिव्या को लिटाया और अस्पताल के लिए निकले। आधे रास्ते में ही रवि ने युवक से कहा कि गाड़ी गांव की ओर ले लो। दिव्या की मौत हो गई। युवक ने इस पर कुछ सवाल किया। युवक को संदेह होता देख रवि ने दिव्या को अपने स्कूल की गाड़ी शिफ्ट कर लिया और परिवार को जल दाग देने की बात कह कर निकल गया।

वही एडिशनल एसपी सुरेंद्र पाल सिंह डावर ने कहा दिव्या का शव बरामद कर लिया गया है। उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। एसडीईआरएफ जवान अरविंद केन ने बताया कि शनिवार को रात होने से तलाशी अभियान रोका गया था। सुबह लोहे के कांटे फेंके गए। उनमें फंसकर शव बाहर आ गया।

आपको बता दें कि जिस स्कूल में दिव्या पड़ती थी उसी स्कूल में उसका भाई भी पड़ता है। सोमवार को दिव्या पेपर देने आई थी, लेकिन वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी इसलिए स्कूल कम आती थी और कोचिंग जाती थी। वहीं अब इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को पीएम के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया। शव का पीएम ग्वालियर में बोर्ड के द्वारा किया गया, जिसमें मेडिकल फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। मुरैना पीएम हाउस में दिव्या के शव को लेकर पुलिस टीम ग्वालियर पहुंची। दोपहर में शव का पीएम किया गया। पुलिस का कहना है अभी मामले में शार्ट पीएम और पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। मंगलवार शाम तक रिपोर्ट आने की संभावना है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। दोपहर में दिव्या के भाई और बहन थाने आए। यहां उन्होंने अधिकारियों के सामने बात रखी। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके वकील भी मौजूद रहे। बच्चों ने पुलिस से कहा वह घटना के समय सो रही थी। सुबह जागे तो पता चला उनकी बहन की मौत हो गई है।हालांकि अभी किसी तरह के बयान दर्ज नहीं हुए हैं।

