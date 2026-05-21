Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्विशा का दूसरा पोस्टमॉर्टम दिल्ली AIIMS में क्यों कराना चाहते थे परिजन, पहले वाले से क्या आपत्ति?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share

परिजनों ने दिल्ली AIIMS में दूसरा पोस्टमॉर्म कराने की मांग की थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है- आखिर परिजनों ने ऐसी मांग क्यों की? उन्हें किस बात का डर था कि उन्होंने भोपाल AIIMS में हुए पहले पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर पूरी तरह भरोसा न करते हुए दिल्ली AIIMS में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की अर्जी लगाई।

ट्विशा का दूसरा पोस्टमॉर्टम दिल्ली AIIMS में क्यों कराना चाहते थे परिजन, पहले वाले से क्या आपत्ति?

Twisha Sharma Second Postmortem: ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमॉर्टम नहीं होगा। भोपाल की अदालत ने परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया है। परिजनों ने दिल्ली AIIMS में दूसरा पोस्टमॉर्म कराने की मांग की थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है- आखिर परिजनों ने ऐसी मांग क्यों की? उन्हें किस बात का डर था कि उन्होंने भोपाल AIIMS में हुए पहले पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर पूरी तरह भरोसा न करते हुए दिल्ली AIIMS में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की अर्जी लगाई। हालांकि, कोर्ट ने एक अन्य मांग को मांगते हुए राहत दी है। जानिए दूसरे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की इनसाइड स्टोरी।

13 मई को हुआ था ट्विशा का पोस्टमॉर्टम

ट्विशा की मौत 12 मई को हुई थी। वह उस रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाईं गई थीं। इसके बाद 13 मई को उनका भोपाल AIIMS में पोस्टमॉर्टम हुआ था। तब से उनका शव वहां के मुर्दाघर में रखा हुआ है। ट्विशा के माता-पिता ने उसके पति वकील समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया और तब से जांच और छानबीन जारी है।

ये भी पढ़ें:ट्विशा का दोबारा नहीं होगा पोस्टमॉर्टम, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

पहले पोस्टमॉर्टम से परिवार को क्या आपत्ति

ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह रसूखदार शख्स हैं। वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के वकील अंकुर पांडे ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि पीड़िता के परिवार ने जांच में खामियों की ओर इशारा किया है। अदालत को सूचित किया है कि FIR मौत के तीन दिन बाद दर्ज की गई। अर्जी में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भी शंका जाहिर की गई है। पिता की तरफ से पेश वकील ने बताया- जांचकर्ताओं ने पोस्टमॉर्टम के दौरान कथित फंदे के लिए इस्तेमाल वस्तु उपलब्ध नहीं कराई।

ये भी पढ़ें:तुम लोग क्या समझते हो? मैं भैंस हूं! खाऊं और बच्चे पैदा करूं; ट्विशा पर उसकी सास

दूसरे पोस्टमॉर्ट को दिल्ली AIIMS में क्यों…

इस आधार पर परिवार ने अदालत में दिल्ली AIIMS में दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने का अनुरोध किया गया था। अर्जी में कहा गया- ट्विशा के माता-पिता को आशंका है कि उसकी सास गिरिबाला सिंह की बहन भोपाल में सर्जन हैं। इसलिए अगर शहर के किसी अस्पताल में शव का पोस्टमॉर्टम हुआ, तो वह रिपोर्ट को प्रभावित कर सकती हैं। वकील अंकुर पांडे ने दावा किया कि जब ट्विशा का पहली पोस्टमॉर्टम हुआ, तो सर्जन को एम्स भोपाल के पास देखा गया था। इस आधार पर परिजन दूसरे पोस्टमॉर्टम को भोपाल के बजाय दिल्ली AIIMS में कराना चाहते थे।

ये भी पढ़ें:फायदे के लिए बनाए संबंध? ट्विशा की सास की ऑडियो टेप से खड़े हुए नए सवाल

कोर्ट ने परिजनों की एक बात मानी, दी ये राहत

हमने शुरू में आपको बताया- कोर्ट ने एक अन्य मांग को मांगते हुए राहत दी है। दरअसल, ट्विशा के माता-पिता की तरफ से दो अर्जी लगाई गईं थीं। पहली- दूसरा पोस्टमॉर्टम कराना है। दूसरी- शव को सुरक्षित रखवाया जाए। दरअसल भोपाल AIIMS के मुर्दाघर में -80 डिग्री तापमान में शव को रखने की सुविधा नहीं है। इसके चलते शव खराब होने लगा है, क्योंकि वहां अभी -4 डिग्री तापमान में शव रखा हुआ है। इस अर्जी को स्वीकारते हुए कोर्ट ने पुलिस को तत्काल आदेश दिया। अदालत ने कहा- मध्य प्रदेश में जहां भी शव को सुरक्षित रखने के साधन हों, उसकी तुरंत लिखित में सूचना प्रदान की जाए और शव को सुरक्षित रखवाया जाए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Bhopal News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।