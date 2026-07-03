सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दोबारा जेल भेजने से क्यों किया इनकार? बताई वजह
सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर सु्प्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली तारीफ 9 जुलाई तय की है और सोनम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आज सोनम की जमानत याचिका क्यों खारिज नहीं की?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को वापस जेल भेजने से इनकार कर दिया। मामले में मेघालय सरकार ने मेघालय हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें सोनम को जमानत मंजूर की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि अपराध कितना भी जघन्य क्यों ने हो, हमें यह ध्यान रखना होगा कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' है।
बेंच ने कहा 'हमें मालूम है कि वह कुछ समय तक जेल में रही है। हम जानते हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। अपराध चाहे कितना भी जघन्य क्यों न हो, हमें संतुलित नजरिए को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।'
कोर्ट ने कहा कि अगर सोनम को जेल से रिहा न किया गया होता तो जमानत पर रोक लगाने पर विचार किया जा सकता था। बेंच ने सोनम को नोटिस जारी करते हुए और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई तय करते हुए कहा ‘पहली नजर में ऐसा लगता है कि हमें जमानत पर रोक लगानी चाहिए, मगर उसे पहले ही रिहा किया जा चुका है तो हम मामले में दखल नहीं दे सकते।’
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से क्यों मना किया?
बेंच ने गौर किया कि जब आरोपी को एक न्यायिक आदेश के जरिए रिहाई दी जा चुकी है तो कोर्ट को उसे फिर से जेल भेजने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर तब तो और ज्यादा जब ट्रायल पहले ही शुरू किया जा चुका हो।
बेंच ने कहा कि आपराधिक आरोप चाहे कितने भी जघन्य क्यों न हो उनकी सच्चाई ट्रायल के दौरान ही पता लगाई जाती है, और जब तक कोर्ट किसी को दोषी करार नहीं दे देता उसे बेगुनाह ही माना जाता है। बेंच ने ये टिप्पणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील पर की जिसमें उन्होंने आरोपों को 'चौंकाने वाला' और 'रोंगटे खड़े कर देने वाला' करार दिया था और जमानत को खारिज करने की मांग की थी।
वहीं सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार ने कोर्ट को बताया कि सोनम को पहले ही रिहा किया जा चुका है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही वह शिलांग में है। कोर्ट ने इसके बाद सोनम को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले में क्या कमी लगी?
बेंच ने इस मामले में तुरंत दखलअंदाजी से इनकार किया मगर मेघालय हाई कोर्ट द्वारा सोनम को जमानत दिए जाने के पीछे तर्क पर सहमति नहीं जताई। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदेश ने कहा कि 'पहली नजर में हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को निपटाया हमें उसपर आपत्ति है।'
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सोनम को जमानत देते वक्त एक दस्तावेज पर विशेष रूप से गौर किया था। दस्तावेज में टाइपो की गलती के कारण 103 बीएनएस की जगह 403 बीएनएस दर्ज किया गया था। यानी सोनम को इसी एक चूक के वजह से जमानत मिली थी।
वहीं सोनम की गिरफ्तारी से जुड़े कागजों में गिरफ्तारी के जो कारण बताए गए हैं जमानत देने के आदेश से पहले उनपर भी ध्यान दिया गया। दरअसल कागजों में सोनम की गिरफ्तारी से जुड़े कारणों में जो बातें लिखी गईं उनका केस से कोई संबंध नहीं था। कागजों में लिखा गया था कि सोनन पर ‘सेना से फरार होने, विदेश में अपराध करने और सजा पूरी होने के बाद अपना पता न बताने’ का संदेह है।
कोर्ट ने इस कमी पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सवाल उठाया कि क्या हत्या के मामले में सिर्फ इतनी सी कमी के आधार पर जमानत दी जा सकती है? और वह भी तब जबकि सोनम को पहले ही गिरफ्तारी की वजह बताई जा चुकी थी और उसने पिछली तीन जमानत याचिकाएं जिन्हें खारिज किया गया था उनमें कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था।'
वहीं मेघालय सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जांच के दौरान कई सबूत मिलने के बावजूद हाई कोर्ट ने सिर्फ एक तकनीकी कमी के आधार आरोपी को राहत दी।
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