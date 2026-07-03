Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दोबारा जेल भेजने से क्यों किया इनकार? बताई वजह

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर सु्प्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली तारीफ 9 जुलाई तय की है और सोनम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आज सोनम की जमानत याचिका क्यों खारिज नहीं की?

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दोबारा जेल भेजने से क्यों किया इनकार? बताई वजह

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को वापस जेल भेजने से इनकार कर दिया। मामले में मेघालय सरकार ने मेघालय हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें सोनम को जमानत मंजूर की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि अपराध कितना भी जघन्य क्यों ने हो, हमें यह ध्यान रखना होगा कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' है।

बेंच ने कहा 'हमें मालूम है कि वह कुछ समय तक जेल में रही है। हम जानते हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। अपराध चाहे कितना भी जघन्य क्यों न हो, हमें संतुलित नजरिए को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।'

कोर्ट ने कहा कि अगर सोनम को जेल से रिहा न किया गया होता तो जमानत पर रोक लगाने पर विचार किया जा सकता था। बेंच ने सोनम को नोटिस जारी करते हुए और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई तय करते हुए कहा ‘पहली नजर में ऐसा लगता है कि हमें जमानत पर रोक लगानी चाहिए, मगर उसे पहले ही रिहा किया जा चुका है तो हम मामले में दखल नहीं दे सकते।’

ये भी पढ़ें:'तो सोनम रघुवंशी जैसी औरतें...'; SC के फैसले पर राजा की मां और भाई क्या बोले

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से क्यों मना किया?

बेंच ने गौर किया कि जब आरोपी को एक न्यायिक आदेश के जरिए रिहाई दी जा चुकी है तो कोर्ट को उसे फिर से जेल भेजने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर तब तो और ज्यादा जब ट्रायल पहले ही शुरू किया जा चुका हो।

बेंच ने कहा कि आपराधिक आरोप चाहे कितने भी जघन्य क्यों न हो उनकी सच्चाई ट्रायल के दौरान ही पता लगाई जाती है, और जब तक कोर्ट किसी को दोषी करार नहीं दे देता उसे बेगुनाह ही माना जाता है। बेंच ने ये टिप्पणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील पर की जिसमें उन्होंने आरोपों को 'चौंकाने वाला' और 'रोंगटे खड़े कर देने वाला' करार दिया था और जमानत को खारिज करने की मांग की थी।

वहीं सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार ने कोर्ट को बताया कि सोनम को पहले ही रिहा किया जा चुका है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही वह शिलांग में है। कोर्ट ने इसके बाद सोनम को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें:सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बहस में केतन-सिया का भी जिक्र

सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले में क्या कमी लगी?

बेंच ने इस मामले में तुरंत दखलअंदाजी से इनकार किया मगर मेघालय हाई कोर्ट द्वारा सोनम को जमानत दिए जाने के पीछे तर्क पर सहमति नहीं जताई। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदेश ने कहा कि 'पहली नजर में हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को निपटाया हमें उसपर आपत्ति है।'

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सोनम को जमानत देते वक्त एक दस्तावेज पर विशेष रूप से गौर किया था। दस्तावेज में टाइपो की गलती के कारण 103 बीएनएस की जगह 403 बीएनएस दर्ज किया गया था। यानी सोनम को इसी एक चूक के वजह से जमानत मिली थी।

वहीं सोनम की गिरफ्तारी से जुड़े कागजों में गिरफ्तारी के जो कारण बताए गए हैं जमानत देने के आदेश से पहले उनपर भी ध्यान दिया गया। दरअसल कागजों में सोनम की गिरफ्तारी से जुड़े कारणों में जो बातें लिखी गईं उनका केस से कोई संबंध नहीं था। कागजों में लिखा गया था कि सोनन पर ‘सेना से फरार होने, विदेश में अपराध करने और सजा पूरी होने के बाद अपना पता न बताने’ का संदेह है।

ये भी पढ़ें:सोनम को जमानत कैसे मिली? मर्डर वाली धारा पर पुलिस से गलती; कोर्ट में दलील खारिज

कोर्ट ने इस कमी पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सवाल उठाया कि क्या हत्या के मामले में सिर्फ इतनी सी कमी के आधार पर जमानत दी जा सकती है? और वह भी तब जबकि सोनम को पहले ही गिरफ्तारी की वजह बताई जा चुकी थी और उसने पिछली तीन जमानत याचिकाएं जिन्हें खारिज किया गया था उनमें कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था।'

वहीं मेघालय सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जांच के दौरान कई सबूत मिलने के बावजूद हाई कोर्ट ने सिर्फ एक तकनीकी कमी के आधार आरोपी को राहत दी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
sonam raja Raghuvanshi
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।