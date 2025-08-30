...तो शादी कर लो; प्रेमी के लिए घर से भागी थी श्रद्धा तिवारी, फिर दूसरे लड़के से क्यों कर ली शादी

मध्य प्रदेश के इंदौर से लापता हुई 22 साल की श्रद्धा तिवारी के मामले में नई जानकारी सामने आई है। वह जिस लड़के से शादी करने के लिए घर से भागी थी, उससे शादी करने के बजाय किसी और से शादी करके लौटी।

मध्य प्रदेश के इंदौर से लापता हुई 22 साल की श्रद्धा तिवारी के मामले में नई जानकारी सामने आई है। वह जिस लड़के से शादी करने के लिए घर से भागी थी, उससे शादी करने के बजाय किसी और से शादी करके लौटी। ये वो शख्स था जिसका वह नाम भी नहीं जानती थी। अब इसके पीछे की वजह सामने आई है। दरअसल 22 साल की श्रद्धा तिवारी बॉयफ्रेंड सार्थक गहलोत के लिए 23 अगस्त को घर से भागी थी। उसने स्टेशन पर मिलने का प्लान बनाया। लेकिन सार्थक वहां पहुंचा ही नहीं। इसके बाद वह गुस्से में रतलाम जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने ट्रेन से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। लेकिन तभी करण ने वहां आकर उसे बचा लिया। करण श्रद्धा का पुराना परिचित जो कभी इलेक्ट्रीशियन के तौर पर उसके कॉलेज में काम करता था। श्रद्धा उसका चेहरा पहचानती थी लेकिन उसका नाम नहीं पता था। ना ही उनकी कभी बात हुई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक एमआईजी पुलिस स्टेशन के इनचार्ज सीबी सिंह ने कहा कि करण ने उन्हें बताया कि जब उसने श्रद्धा को जान देने से बचाया तो उसने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर वो सच में उसे बचाना चाहता है तो उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए। वह मान गया और दोनों खरगोन और फिर महेश्वर घूमने गए, जहां उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली।