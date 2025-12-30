Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Why did Digvijay Singh praise RSS, Narottam Mishra linked it to Rajya Sabha elections
दिग्विजय सिंह ने क्यों की RSS की तारीफ, नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा चुनाव से जोड़ा- VIDEO

दिग्विजय सिंह ने क्यों की RSS की तारीफ, नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा चुनाव से जोड़ा- VIDEO

संक्षेप:

इस बहस में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा भी कूद गए हैं। उन्होंने सिंह पर हमलावर होते हुए कहा- आज ओसामा लादेन की आत्मा दोजख में जार-जार रो रही होगी। इसके बाद दिग्विजय सिंह के बयान को राज्यसभा चुनाव से जोड़ा। जानिए मिश्रा ने क्या कुछ कहा?

Dec 30, 2025 04:10 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
दिग्विजय सिंह ने शनिवार को उस समय राजनीतिक हलचल मचा दी थी, जब उन्होंने RSS और BJP की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की थी। इस बयान के बाद से राजनीतिक बहस जोरों पर है। इस बहस में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा भी कूद गए हैं। उन्होंने सिंह पर हमलावर होते हुए कहा- आज ओसामा लादेन की आत्मा दोजख में जार-जार रो रही होगी। इसके बाद दिग्विजय सिंह के बयान को राज्यसभा चुनाव से जोड़ा। जानिए मिश्रा ने क्या कुछ कहा?

ओसामा की आत्मा दोजख में रो रही होगी...

नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा- दिग्विजय सिंह जी आप और संघ की तारीफ... तौबा तौबा... वीडियो में उन्होंने कहा- दिग्विजय सिंह जी आज ओसामा लादेन की आत्मा दोजख में जार-जार रो रही होगी। जाकिर नायक तो अपने आपको अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा…

नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा चुनाव से जोड़ा

मिश्रा ने आगे कहा- एक आप ही तो थे, जो बड़ाला हाउस पर आसूं बहाते थे। आप ही थे, जो भगवा आतंकवाद के जनक की तारीफ कर देते थे। दिग्विजय सिंह जी आपके मुंह से राम राम... कहीं ये 2020 के चुनाव की प्रेशर टेक्नीक्स तो नहीं, जिसमें आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था। नरोत्तम मिश्रा ने कयास लगाते हुए कहा- मुझे तो लगता है कि दो महीने बाद राज्यसभा के चुनाव हैं और आप अपने कांग्रेस के हाईकमान पर दवाब बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं।

RSS और BJP की तारीफ का मामला क्या?

आपको बताते चलें कि दिग्विजय सिंह ने बीते दिनों RSS और BJP की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कहा था कि किस तरह एक जमीनी कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में बैठकर सीखता हुआ मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना।

कांग्रेस को सीख और थरूर का समर्थन

उन्होंने कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबले और उसे सत्ता से हटाने के लिए यह बेहद जरूरी है। कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को आयोजित पार्टी के 140वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने अपने पार्टी सहयोगी दिग्विजय सिंह के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए।