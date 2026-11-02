कौन थे देवास के खातेगांव थाना इंचार्ज दिलीप पुरी, शराब माफिया ने ट्रक से कुचलकर मार डाला
थाना प्रभारी के पोस्टमॉर्टम के बाद पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया, इसके बाद पुलिस की ओर से गार्ड ओर ऑनर देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस अधिकारी और परिजन पार्थिव शरीर लेकर उनके पैतृक गांव के लिए रखाना हो गए।
मध्य प्रदेश के देवास जिले में रविवार देर रात अवैध शराब की तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने टीम के साथ पहुचे खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक ने कुचल दिया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर ट्रक को संदलपुर में छोड़कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल थाना प्रभारी पुरी को अस्पताल ले जाया गया,यहां करीब दो घंटे तक CPR देकर उनकी जान बचाने के प्रयास किए गए। हालांकि इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर देवास एसपी आदित्य मिश्रा सोमवार अलसुबह खातेगांव पहुंचे और जांच के साथ एसआईटी गठित कर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश जारी किए। थाना प्रभारी के पोस्टमॉर्टम के बाद पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया, इसके बाद पुलिस की ओर से गार्ड ओर ऑनर देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस अधिकारी और परिजन पार्थिव शरीर लेकर उनके पैतृक गांव के लिए रखाना हो गए।
देवास जिले के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी मूल रूप से धार जिले की सरदारपुर तहसील के ग्राम बरमण्डल के निवासी थे। परिवार में पत्नी कविता और बेटा-बेटी हैं। उनके पिता ओमप्रकाश पुरी किसान होने के साथ कांग्रेस नेता हैं। दिलीप पुरी साल 2007 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर पुलिस में भर्ती हुए थे। फरवरी 2023 में वे इंदौर के हीरानगर थाने में थाना प्रभारी रहे। इस दौरान आकाश बड़िया आत्महत्या मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
केस दर्ज हुआ, सस्पेंड भी हुए
जुलाई 2025 सेंधवा ग्रामीण थाने में पदस्थ रहते शराब जब्ती में कथित अनियमितता के मामले में लाइन अटैच फिर सस्पेंड हुए थे। इसके बाद 14 जून 2026 बड़वानी से ट्रांसफर होकर देवास जिले के सतवास थाने के प्रभारी बने, और सितंबर-अक्टूबर 2026 में सतवास के बाद खातेगांव में थाना प्रभारी बनाए गए थे। उनके छोटे भाई इंदौर में निजी नौकरी करते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और रिश्तेदार उनके घर पहुंचने लगे हैं।घटना के बाद एमपी कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार ओर पूर्व कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्विटर किया है, और कहा है कि माफिया के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो और दोबारा ऐसी हरकत करने की किसी हिम्मत ना हो।
आबकारी उपनिरीक्षक पूजा गेहलोत ने बताया की थाना प्रभारी पुरी रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे अवैध शराब इंदौर-बैतूल हाईवे पहुंचे थे। नेमावर पुलिस भी इसी ट्रक का पीछा कर रही थी। पुलिस टीम को ट्रक हाईवे पर डिवाइडर के किनारे खड़ा मिला,थाना प्रभारी पुरी ने ड्राइवर से बाहर आने को कहा। इसी दौरान वह ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ाकर आगे बढ़ाने लगा। इस दौरान पिछला पहिए उन पर चढ़ गया और पुरी गंभीर रूप से घायल हो गए।।ट्रक बेस से करीब दो फीट ऊंचा है ओर ट्रक के कंपार्टमेंट में शराब भरी हुई थी यह शराब कितनी है, कहां से लाई थी, यह गिनती के बाद ही पता चलेगा।
देवास जिले में अवैध शराब से हुई मौत पर कार्यवाही
इससे पहले हाल ही में देवास जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर चंदाना और पास के बिंजाना गांव में संदिग्ध जहरीली शराब से मौतों का मामला सामने आया था। मामले के बाद जिले में अवैध शराब के कारोबार को लेकर सवाल उठे थे। घटना को देखते हुए देवास और सागर के कलेक्टर एसपी बदले गए थे। आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया समेत 3 आबकारी अफसरों को भी निलंबित किया गया था। अब अवैध शराब तस्करी की सूचना पर कार्रवाई के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी की मौत का मामला सामने आया है।
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अदिति शर्मा
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