'इधर वह बोलते हैं, उधर पाकिस्तान में मिठाई बंटती है’; CM यादव ने राहुल को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

इंदौर में सीएम यादव ने कहा, ‘मैं गांधी से कहना चाहूंगा कि संविधान की पुस्तक लहराने भर से काम नहीं चलेगा। उन्हें संविधान की मूल भावनाओं के मुताबिक आचरण भी करना होगा।’ उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी से देश के लोकतंत्र को खतरा है।

Sourabh Jain भाषा, इंदौर, मध्य प्रदेशWed, 13 Aug 2025 10:32 PM
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इधर भारत में लोकतंत्र के स्तंभों के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं और उधर पड़ोसी पाकिस्तान में मिठाई बंटती है।

यादव ने इंदौर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंजाम दिए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ गजब का पराक्रम और पुरुषार्थ दिखाया। उन्होंने कहा,‘देश में एक ओर राष्ट्रभक्ति का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी और उनकी पार्टी (कांग्रेस) वोट की राजनीति से बाज नहीं आ रही। वह (गांधी) देश की सेना, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग सरीखे लोकतंत्र के स्तंभों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं।’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा कि इधर राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और उधर पड़ोस के पाकिस्तान में मिठाई बंटती है।’ यादव ने गांधी पर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता इस हरकत से बाज आएं और आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ‘तिरंगा यात्रा’ जैसे अभियानों में शामिल हों।

मुख्यमंत्री ने गांधी के 'वोट चोरी' के आरोप पर कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को निर्वाचन आयोग को लेकर कोई आपत्ति है, तो उन्हें इस बाबत शपथ पत्र देना चाहिए, लेकिन वह इसके बजाय 'सड़क पर हंगामा' कर रहे हैं। यादव ने कहा कि गांधी ने कुछ साल पहले इसी तरह 'चौकीदार चोर है' के नारे का इस्तेमाल करते हुए जनता के बीच भ्रम का माहौल बनाने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगनी पड़ी थी।

उन्होंने कहा, ‘मैं गांधी से कहना चाहूंगा कि संविधान की पुस्तक लहराने भर से काम नहीं चलेगा। उन्हें संविधान की मूल भावनाओं के मुताबिक आचरण भी करना होगा।’ यादव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी से देश के लोकतंत्र को खतरा है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले इंदौर में निकाली गई 'तिरंगा यात्रा' में भाग लिया। समाज के अलग-अलग तबकों के लोग अपने हाथों में राष्ट्रध्वज लेकर इस आयोजन में शामिल हुए। देशभक्ति के नारों के बीच जगह-जगह 'तिरंगा यात्रा' का स्वागत किया गया।

इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सीएम यादव ने लिखा, 'देशभक्ति और स्वच्छता में इंदौर बेजोड़ है। आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर जी की कर्मभूमि इंदौर में आयोजित 'तिरंगा यात्रा' में उमड़े जनसैलाब से अत्यंत अभिभूत हूं। इंदौर ने मां भारती की सेवा हेतु नई ऊर्जा और शक्ति से भर दिया है। जय हिंद!'

