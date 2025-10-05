कफ सिरप से बच्चों की मौत! किस दवा पर रोक, इसमें ऐसा क्या मिला; जानिए पूरी बात

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है तो राजस्थान में भी 4 मासूम की जान जा चुकी है। जिन कफ सिरप पर सवाल उठाए गए हैं उन्हें सबसे प्रमुख नाम 'कोल्ड्रिफ' का है।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है तो राजस्थान में भी 4 मासूम की जान जा चुकी है। आरोप है कि इन बच्चों की मौत कफ सिरप पीने की वजह से हुई है, जिनमें कथित तौर पर कुछ खतरनाक रसायन मिले हुए थे। जिन कफ सिरप पर सवाल उठाए गए हैं उन्हें सबसे प्रमुख नाम 'कोल्ड्रिफ' का है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सरकार ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। इसका निर्माण 'श्रीसन फार्मास्युटिकल्स' की ओर से किया जाता है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक छिंदवाड़ा में प्रशासन ने 'कोल्ड्रिफ' और खांसी की एक अन्य दवा ‘नेक्सट्रो-डीएस’ की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। ‘कोल्ड्रिफ’ की रिपोर्ट शनिवार को मिली, जबकि ‘नेक्सट्रो-डीएस’ की रिपोर्ट का इंतजार है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कोल्ड्रिफ के नमूनों की जांच की। अधिकारियों ने बताया कि दवा के नमूनों में 48.6 प्रतिशत 'डाईथिलीन ग्लाइकॉल' पाया गया, जो एक अत्यधिक जहरीला रसायन है। बताया जा रहा है कि DEG का इस्तेमाल एंटी फ्रीज और ब्रेक ऑइल के रूप में किया जाता है। इसके सेवन से किडनी फेल हो सकती है और जान जा सकती है।

किस बैच में मिली मिलावट, सभी उत्पादों पर रोक श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, कांचीपुरम द्वारा निर्मित ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप के एक नमूने (बैच संख्या एसआर-13; निर्माण-मई 2025; उपयोग की समय सीमा समाप्ति: अप्रैल 2027) को मिलावटी घोषित किया। इसमें 48.6 प्रतिशत ‘डाईथिलीन ग्लाइकॉल’ पाया गया, जो अत्यंत विषैला होता है और स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। मध्यप्रदेश में ‘कोल्ड्रिफ’ की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है और दवा को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ‘श्रीसन फार्मास्युटिकल्स’ द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों की बिक्री भी जांच पूरी होने तक प्रतिबंधित कर दी गई है।

छिंदवाड़ा में 14 की मौत, 6 का चल रहा इलाज मध्यप्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा जिले में हुई 14 बच्चों की मौतों के बाद बैन लगाया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इनमें से 11 मौतें परासिया अनुमंडल में 7 सितंबर से अब तक हुई हैं। एसडीएम सौरभ कुमार यादव ने बताया कि छह बच्चों का उपचार किया जा रहा है, जिनमें से पांच नागपुर में और एक छिंदवाड़ा में भर्ती हैं। नागपुर में भर्ती तीन बच्चों की हालत गंभीर बताई गई है। अधिकारियों ने बताया कि 14 मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। मृतकों में 11 परासिया उपमंडल के, दो छिंदवाड़ा शहर के और एक चौरई तहसील के थे।

एंटीबायोटिक और कफ सिरप की जांच शुरू सीडीएससीओ ने छह राज्यों में कफ सिरप और एंटीबायोटिक समेत 19 दवाओं की निर्माता कंपनियों में जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक जांचे गए छह दवा के नमूने और एमपी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांचे गए तीन नमूने उन संदूषकों से मुक्त पाए गए, जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं।