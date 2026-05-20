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ट्विशा जब जिंदा थी तब क्या करते होंगे; नशेड़ी और गर्भपात वाले आरोपों पर भाभी भड़की

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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ट्विशा की सास ने हाल ही में आरोप लगाए कि ट्विशा को नशे की आदत थी, वह गर्भपात कराना चाहती थी… ट्विशा की भाभी ने फटकार लगाई है कि अभी ये हाल है, सोचिए जब जिंदा होगी तो क्या करते होंगे?

ट्विशा जब जिंदा थी तब क्या करते होंगे; नशेड़ी और गर्भपात वाले आरोपों पर भाभी भड़की

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में ससुराल पक्ष के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ससुराल वालों ने दावा किया है कि ट्विशा नशे की आदी थीं, उन्होंने बच्चे को जन्म देने से इनकार किया और गर्भपात का एकतरफा फैसला लिया था। इन आरोपों से उनके करीबी रिश्तेदार बेहद नाराज हैं। ट्विशा की भाभी राशि शर्मा ने इन बयानों की कड़ी निंदा करते हुए इसे “बेहद शर्मनाक” बताया है। उन्होंने कहा कि जो इंसान मर चुका है, उसके बारे ऐसा कहना बेहद शर्मनाक है।

इससे पहले ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह ने आरोप लगाया था कि वह “सिज़ोफ्रेनिया” से पीड़ित थीं और एक “मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति” थीं, जिन्हें लगातार निगरानी की जरूरत थी। उन्होंने 33 वर्षीय ट्विशा पर ड्रग्स के इस्तेमाल और मानसिक बीमारी से ग्रस्त होने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं, परिवार पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ट्विशा को ग्लैमर इंडस्ट्री में धकेला और बाद में उससे दूरी बना ली।

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शर्म की बात है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे

राशि शर्मा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, “आरोप लगाना ठीक है, पूरे परिवार को बदनाम करना भी ठीक है… लेकिन किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ ऐसा करना बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक है।”

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उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक मृत व्यक्ति को लगातार क्यों बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “अगर मौत के बाद यह स्थिति है, तो जीवन में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार शब्दों और व्यवहार से उन्हें नीचा दिखाना निश्चित रूप से सच्चाई की ओर इशारा करता है।”

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ट्विशा के भाई ने कहा- सच्चाई सामने आना जरूरी

ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा कि वह अपनी बात खुद रखने के लिए अब मौजूद नहीं हैं, इसलिए सच्चाई सामने लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्विशा एक सकारात्मक सोच वाली लड़की थीं, जो हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए खड़ी रहती थीं। कई लोग इन आरोपों से हैरान हैं।

12 मई को ट्विशा की मौत हुई

परिवार का आरोप है कि ट्विशा को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और उनकी मौत भी इसी से जुड़ी हो सकती है। उनके पति समर्थ सिंह 12 मई को ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ट्विशा द्वारा कथित सुसाइड से कुछ मिनट पहले भेजे गए अंतिम मैसेजों में उनके मानसिक तनाव और चिंता का संकेत मिलता है। उन्होंने एक दोस्त से कहा था कि वह खुद को “फंसा हुआ” महसूस कर रही हैं और उनसे ऐसी गलती न करने की सलाह दी थी। उन्होंने अपनी मां से घर वापस ले जाने की बात भी कही थी, जिसके बाद उनके माता-पिता उन्हें लेने के लिए टिकट लेकर आने वाले थे।

परिवार को न्याय की आस

ट्विशा के पिता नवीनिधि शर्मा और चचेरे भाई आशीष शर्मा ने हा है कि वे न्याय की मांग को लेकर भोपाल में लगातार भटक रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी बताया गया है, लेकिन शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने से सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार ने दिल्ली में दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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