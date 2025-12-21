बेटी ने लवर से की शादी तो घरवालों ने निकाली शव यात्रा, पुतले का अंतिम संस्कार कर बोले- हमने अपने...
Viral News: मध्य प्रदेश के विदिशा में एक परिवार ने अपनी 23 साल की बेटी को जीते जी मार दिया। बेटी परिवार के खिलाफ गई, तो नाराज परिजनों ने उसके पुतले की गाजे-बाजे के साथ पूरे बाजार में शव यात्रा निकाली और फिर विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग अपने अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस मामले में लड़की के भाई ने कहा- हमने उसे लाड़ प्यार से पाला, लेकिन... जानिए क्या है पूरा मामला?
दरअसल एमपी के विदिशा में 23 साल की सविता कुशवाह लापता हो गई थी। घरवालों ने उसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और छानबीन शुरू हुई। मामला खुला, तो पुलिस पकड़कर ले आई। मगर तब तक शायद सब कुछ बदल चुका था। अब सविता अपने परिजनों के साथ जाने को तैयार नहीं थी। वजह थी, उसका अपने प्रेमी संजू मालवीय से शादी कर लेना। इस बात से घरवाले नाराज हो गए। बेटी को अपने साथ ले जाने को कहा, तो उसने घर जाने से मना कर दिया।
इस बात से घरवाले काफी आहत हुए। परिजनों ने आटे से सविता का प्रतीकात्मक पुतला बनाया और उसकी शव यात्रा निकाली। इसके बाद अंतिम संस्कार किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बाजार में ढोल बजाते हुए कुछ लोग चल रहे हैं। पीछे-पीछे चार लोग कंधे पर अर्थी लेकर जा रहे हैं। उनके पीछे-पीछे कई और भी लोग कदम से कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं। कोई फूल फेंक रहा तो कोई कुछ और।
देखने वाले लोग खड़े होकर देखने लगते हैं, मानों सच में किसी शख्स का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, लेकिन जैसा कि आपको पहले ही बताया कि मामला बेटी के फैसले से नाखुश परिवार द्वारा प्रतीक के तौर पर किया गया है। लड़की के भाई राजेश कुशवाह ने कहा- "हमने उसे लाड़ प्यार से पाला। उसकी हर इच्छा पूरी की। वो सबको छोड़कर चली गई। इसलिए हमने अपने अरमानों की अर्थी निकाली है।"