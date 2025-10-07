जब कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह चौहान का रास्ता रोका, भीड़ में घिर गए मामा, फिर क्या हुआ? VIDEO

वीडियो में मामा शिवराज सिंह चौहान भीड़ से घिरे हुए पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक मामा का रास्ता कांग्रेसियों ने घेर लिया और उन्हें रोककर अपनी मांगे सुनाईं।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मामा शिवराज सिंह चौहान भीड़ से घिरे हुए पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक मामा का रास्ता कांग्रेसियों ने घेर लिया और उन्हें रोककर अपनी मांगे सुनाईं।

वीडियो में दिख रहे लोग किसानों से जुड़ी समस्याओं का जिक्र करते सुनाई देते हैं। सिहोर जिले के साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि मुआवजा पूरा छूट गया है। एक अन्य व्यक्ति समर्थन करते हुए कहता है- आस पास के पूरे जिलों को मिला, केवल सिहोर जिला छूट गया। किसानों को बीमा पॉलिसी का लाभ भी नहीं मिला है।

मामा शिवराज ने भीड़ में मौजूद लोगों की मांगों को सुना और कहा- मैं देखता हूं। इसमें क्या बेहतर करना चाहिए। पूरी कोशिश करूंगा कि किसान को इसमें नुकसान न हो। वहां मौजूद लोगों ने कहा- सर्वे यहां होता ही नहीं है। मामा शिवराज ने आश्वासन दिया कि सर्वे को भी जांचेगे कि यहां सर्वे किस तरह से होता है।