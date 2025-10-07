जब कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह चौहान का रास्ता रोका, भीड़ में घिर गए मामा, फिर क्या हुआ? VIDEO
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मामा शिवराज सिंह चौहान भीड़ से घिरे हुए पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक मामा का रास्ता कांग्रेसियों ने घेर लिया और उन्हें रोककर अपनी मांगे सुनाईं।
वीडियो में दिख रहे लोग किसानों से जुड़ी समस्याओं का जिक्र करते सुनाई देते हैं। सिहोर जिले के साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि मुआवजा पूरा छूट गया है। एक अन्य व्यक्ति समर्थन करते हुए कहता है- आस पास के पूरे जिलों को मिला, केवल सिहोर जिला छूट गया। किसानों को बीमा पॉलिसी का लाभ भी नहीं मिला है।
मामा शिवराज ने भीड़ में मौजूद लोगों की मांगों को सुना और कहा- मैं देखता हूं। इसमें क्या बेहतर करना चाहिए। पूरी कोशिश करूंगा कि किसान को इसमें नुकसान न हो। वहां मौजूद लोगों ने कहा- सर्वे यहां होता ही नहीं है। मामा शिवराज ने आश्वासन दिया कि सर्वे को भी जांचेगे कि यहां सर्वे किस तरह से होता है।
वीडियो पोस्ट के मुताबिक- कांग्रेस नेता ने मामा शिवराज सिंह चौहान के गले में शॉल डालकर उनका सम्मान किया। मामा ने कहा- राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन जनता के लिए भूमिकाएं तो सभी निभाएंगे। हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे आप अपना धर्म निभाइए। लोगों ने उलाहना दिया कि आपको पिछली बार फोन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पर मामा ने कहा- मैं इस बार देखता हूं।