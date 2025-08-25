When Baba Bageshwar got stuck in the bathroom of London जब लंदन के बाथरूम में अटक गए बाबा बागेश्वर, जानिए फिर क्या हुआ? हंस-हंसकर सुनाई पूरी कहानी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार लंदन घूमने गया तो पूरे समय संकोच में रहे कहीं गड़बड़ न हो जाए। इसके बाद उन्होंने बाथरूम का किस्सा सुनाया, जब एक यजमान के घर गए और करीब 30 मिनट तक बाथरूम में फंसे रह गए।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, छतरपुरMon, 25 Aug 2025 06:18 PM
जब लंदन के बाथरूम में अटक गए बाबा बागेश्वर, धीरेंद्र शास्त्री ने खुद अपने मुंह से पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार लंदन घूमने गया तो पूरे समय संकोच में रहे कहीं गड़बड़ न हो जाए। इसके बाद उन्होंने बाथरूम का किस्सा सुनाया, जब एक यजमान के घर गए और करीब 30 मिनट तक बाथरूम में फंसे रह गए। जानिए क्या थी वजह कि उन्हें बाथरूम में इतना समय लग गया?

धीरेंद्र शास्त्री ने इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में बताया, जब मैं पहली बार लंदन घूमने गया तो पूरे समय संकोच में रहे कहीं गड़बड़ न हो जाए। कुछ उल्टा-सीधा न खा लें। अंग्रेजी नहीं आती, कैसे काम चलेगा? बाबा बागेश्वर ने बताया कि ये भी एक लफड़ा था। लेकिन, फिर हमनें एक सेंटेंस सीखा और पूरे देशों की यात्रा कर ली। बाबा बागेश्वर ने मुस्कुराते हुए बताया- आई केन नॉट स्पीक इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग।

धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि लंदन में एक जजमान के घर गए तो उनके मकान के बाथरूम में कोई टोंटी ही नहीं दिखाई दी। समझ ही नहीं आया कि क्या है? धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि हमने कपड़े भी उतार दिए थे, तौलिया लपेटे थे। बोले, मैं ऐसे कैसे नागा बाबा बनकर बाहर निकलूं। बाल्टी और मग भी नहीं दिख रहा। लगभग 30 मिनट होने को आए और टेंशन बढ़ने लगी कि कहां फस गए। धीरेंद्र शास्त्री बोले कि हमने सोचा कि यजमान का मकान पूरा नहीं बना है, अधबने में ही घुस आए हैं।

इसके बाद बटन लगे देखे तो एक बटन दबाया तो छत से गरम पानी गिरने लगा। हमने सोचा गरम यहां है तो ठंडा भी यहीं होगा। इसके बाद जैसे तैसे नहाकर निकले। यजमान ने पूछा कि गुरुजी कोई असुविधा तो नहीं हुई। धीरेंद्र शास्त्री ने मुस्कुराते हुए बताया हमने कहा कि कोई सुविधा नहीं है। बोले क्यों, तो हमने कहा कि मकान तो तुम्हारा करोड़ों का है, लेकिन 60 रुपये की बाल्टी और 20 रुपये का नल फिट नहीं करवा पाए।

Madhya Pradesh Dhirendra Shastri Dhirendra Krishna Shastri
