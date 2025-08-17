जब अंग्रेज का कृष्ण की मूर्ति पर आया दिल, खुद को बताया साधू, फिर…; MP के मंदिर का रोचक किस्सा

क्या आप जानते हैं, जब एक अंग्रेज का दिल भगवान कृष्ण की खास मूर्ति पर आ गया था, जिसे पाने के लिए उसने काफी कोशिश की। जानिए एमपी का ये खास मंदिर और मूर्ति कहां है? क्या है उससे जुड़ा किस्सा और खासियत?

जब अंग्रेज का कृष्ण की मूर्ति पर आया दिल भगवान श्री कृष्ण का यह खास मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के महलपुर पाठा में है। महलपुर पाठा ग्राम में राधा-कृष्ण और रुक्मिणि की एक साथ अद्भुत प्रतिमा है, जो शिल्पकला का अनोखा उदाहरण है। गांव के बुजुर्ग प्रेम नारायण राय ने बताया कि ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज को श्रीकृष्ण की इस मूर्ति से आकर्षण था। उसने पहले खुद को साधु बताया और फिर प्रतिमा को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। आज भी यह कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है।

जानिए मंदिर और मूर्ति की खासियत इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां श्री राधा, श्रीकृष्ण और रुक्मिणि की प्रतिमाएं एक ही श्वेत पत्थर पर उकेरी गई हैं, जो मध्यकालीन शिल्पकला का अद्वितीय नमूना हैं। मंदिर परिसर के पास शिवलिंग, नंदी, गणेश, नागदेवता और नटराज की मूर्तियां भी मौजूद हैं। चारों ओर फैले घने जंगल और दर्जनों पुरानी बावड़ियां इस स्थान को और भी पौराणिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बनाते हैं।

सीएम मोहन यादव ने मंदिर में किए दर्शन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। उन्होंने कहा, रायसेन जिले के महलपुर पाठा में श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। डॉ यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गैरतगंज, जिला रायसेन में 136 करोड़ रुपये से अधिक के 90 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।