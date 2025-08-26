What was Baba Bageshwar worried about before meeting the New Zealand PM? न्यूजीलैंड के पीएम से मिलने से पहले बाबा बागेश्वर को किस बात की टेंशन थी? बोले- मैंने ये भूल की…, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
न्यूजीलैंड के पीएम से मिलने से पहले बाबा बागेश्वर को किस बात की टेंशन थी? बोले- मैंने ये भूल की…

उन्होंने बताया कि वहां के प्रधानमंत्री उनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन उन्हें बड़ी टेंशन थी। उन्होंने अपने डर को कबूलते हुए कहा कि उनके आने से पहले माइंड में बहुत प्रेशर था। जानिए बाबा बागेश्वर को किस बात का डर सता रहा था? 

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, छतरपुरTue, 26 Aug 2025 02:32 PM
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री से मिलने का रोचक किस्सा लोगों से साझा किया। उन्होंने बताया कि वहां के प्रधानमंत्री उनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन उन्हें बड़ी टेंशन थी। उन्होंने अपने डर को कबूलते हुए कहा कि उनके आने से पहले माइंड में बहुत प्रेशर था। जानिए बाबा बागेश्वर को किस बात का डर सता रहा था?

न्यूजीलैंड के पीएम से मिलने से पहले थी टेंशन

धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के आने से पहले माइंड में बड़ा प्रेशर था कि वो आएंगे तो उनके सामने क्या बोलेंगे? दरअसल धीरेंद्र शास्त्री इंडिया टीवी के कार्यक्रम पर अंग्रेजी न आने से जुड़े किस्सों को साझा कर रहे थे, तभी उन्होंने न्यूजीलैंड दौरे पर वहां के पीएम से मिलने का किस्सा सुनाया।

जब न्यूजीलैंड के पीएम से मिले बाबा बागेश्वर

बाबा बागेश्वर ने बताया कि भारत में मोदी जी से मिले तो उनसे हिंदी बोलकर बढ़िया से काम चल गया था, लेकिन यहां क्या बोलें? वो (न्यूजीलैंड के पीएम) आए तो उन्होंने अंग्रेजी ही ठोकी और कहा- वेलकम वेलकम वेलकम… वेलकम बागेश्वर बाबा… धीरेंद्र शास्त्री बोले, तो हमने भी कहा, थैंक्यू, थैंक्यू थैंक्यू… अब क्या ही करता, मुझे तो बस इतना ही आता था। इसके बाद हमने उनसे कहा, सॉरी आई केन नॉट स्पीक इंग्लिश, बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स।

मैने जीवन में ये भूल की…

धीरेंद्र शास्त्री ने अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहा, कि हमारे जीवन में एक कमी रही कि हमने सब कुछ जाना-पढ़ा, लेकिन एक कमी रही कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमारे जीवन में जो भूल हमने की, वो और लोग न करें। अपने बच्चों को कपड़े देना या न देना, संपत्ति देना या न देना, लेकिन शिक्षा जरूरी देना जरूरी है।

