कभी-कभी खिलाड़ियों को भी…; ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर क्या बोले मंत्री

संक्षेप: इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ और बैड टच की घटना हुई। वहीं अब इसको लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है।

इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ और बैड टच की घटना हुई। वहीं अब इसको लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है। इसे उन्होंने खिलाड़ियों के साथ-साथ सभी के लिए सबक बताया है।बाहर के खिलाड़ी जब भी कहीं घूमने जाते हैं उन्हें किसी लोकल आदमी को साथ में लेकर जाना चाहिए। मैंने बाहर के फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटे हुए देखे हैं। कई लड़कियों को फुटबॉल खिलाड़ियों को चूमते भी देखा हैं। कभी-कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का अहसास नहीं होता इसलिए खिलाड़ी भी अपनी लोकप्रियता का ध्यान रखें यह घटना सबको एक सबक देती है।

वहीं दूसरी और ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी अकील निवासी आजाद नगर को पुलिस के द्वारा कल ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा इस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से एक दिन की रिमांड ले ली गई। बता दें, महिला विश्व कप क्रिकेट मैच खेलने इंदौर आई आस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रिकी महिला खिलाड़ी रिंग रोड़ स्थित होटल रेडिसन ब्लू में ठहरी है। ये होटल विजय नगर थाना क्षेत्र में आता है।

गुरुवार सुबह दो आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी होटल से बिना किसी को कुछ बताए पास ही स्थित नेबरहुड कैफे जाने के लिए निकली थीं। रोबोट चौराहा पार करके सर्विस रोड पर पहुंची थी कि एक बाइक सवार बदमाश ने पहले दोनों खिलाडिय़ों के चक्कर लगाए। बाद में उनसे छेड़छाड़ की और भाग गया। इस दौरान दोनों पीडि़त खिलाडियो की मदद एक राहगीर ने की और ढाढस बंधाते हुए आरोपी की बाइक का नंबर दिया। मामले में सिक्योरिटी टीम मैनेजमेंट के इंचार्ज की ओर से एमआईजी थाने में धारा 74 और 78 बीएनएस के तहत केस दर्ज कराया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देश पर आरोपी की तलाश में छह थानों की टीम जुटी और बाइक नंबर के आधार पर मदीना नगर, आजाद नगर में किराए से रहने वाले अकील उर्फ नाइट्रा पिता इम्तियाज को गिरफ्तार किया।

आरोपी दौलतबाग का है। उसे पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के सामने पेश किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने खुद उससे पूछताछ कर घटना की तस्दीक की थी। पुलिस ने छेड़छाड़ की घटना के सीसीटीवी फुटेज भी जुटा लिए हैं। टीआई सीबी सिंह के अनुसार आरोपी एक दिन के रिमांड पर है उससे घटनास्थल की तस्दीक के साथ दर्ज अपराधों के बारे में पूछताछ की जा रही है।