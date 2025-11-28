मेडिकल इतिहास में सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक; कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत मामले पर MP हाई कोर्च
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत से जुड़े एक मामले में एक दवा डिस्ट्रीब्यूटर राजपाल कटारिया की अपील को खारिज कर दिया। इस याचिका में उसने दुकान को सील करने और लाइसेंस सस्पेंड करने को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय श्राफ की पीठ ने इसे मेडिकल हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मामला बताया।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, यह मामला चिकित्सा इतिहास के सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक है, जहां कोल्ड्रिफ नाम के कोल्ड सिरप को पीने से से 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है। ये मौतें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में होने लगी थीं।
बच्चों की मौत के बाद, अधिकारियों ने कटारिया की दुकान को सील कर दिया था और उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कटारिया ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हालाँकि, हाल ही में एक एकल न्यायाधीश ने कटारिया की रिट याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 66 के प्रावधान अधिकारियों की कार्रवाई के खिलाफ अपील का विकल्प प्रदेते हैं।
25 नवंबर को, खंडपीठ ने एकल पीठ के विचार से सहमति जताई। खंडपीठ ने कहा कि कटारिया के पास राज्य सरकार के सामने अपील दायर करने का एक विकल्प है।