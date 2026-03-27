अवैध पेंटहाउस, पावर कट और फिर झगड़ा; इंदौर कांड की पूरी कहानी
इंदौर की एक रिहायशी सोसायटी में एयरबीएनबी विवाद ने ऐसा भयावह रूप लिया कि 38 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर शंपा पाठक पांडे की जान चली गई। घटना बुधवार रात लसूडिया इलाके की शिव वाटिका टाउनशिप में हुई।
इंदौर की एक रिहायशी सोसायटी में एयरबीएनबी विवाद ने ऐसा भयावह रूप लिया कि 38 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर शंपा पाठक पांडे की जान चली गई। घटना बुधवार रात लसूडिया इलाके की शिव वाटिका टाउनशिप में हुई। विवाद का कारण पेंटहाउस मालिक कुलदीप चौधरी द्वारा अपने फ्लैट को किराए पर देना था, जिसका स्थानीय निवासी देर रात बाहरी लोगों की आवाजाही के कारण विरोध कर रहे थे।
पुलिस के अनुसार, मामला तब बिगड़ा जब लोगों ने पेंटहाउस की बिजली काट दी, जिसके जवाब में कुलदीप ने अन्य फ्लैटों की बिजली बंद कर दी। इसके बाद मामला बढ़ गया सोसायटी के लोग नीचे जमा होकर विरोध करने लगे। बहस और हंगामे के बीच कुलदीप ने अपने बेटे मोहित चौधरी को बुलाया।
पार्किंग में खड़े लोगों पर चढ़ा दी कार
चश्मदीदों और पुलिस का कहना है कि मोहित ने पार्किंग क्षेत्र में खड़े लोगों पर अपनी तेज रफ्तार कार चढ़ा दी। इस हमले में शंपा और एक घरेलू सहायक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से शम्पा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
पुलिस अधिकारी ने कि शंपा को बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया, जहां बृहस्पतिवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। शंपा बेंगलुरु स्थित एक प्रमुख आईटी सेवा कंपनी में कार्यरत थीं। इस घटना में घायल दूसरी महिला का इलाज जारी है।दंडोतिया ने बताया कि यह घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित एक इमारत में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
मृतक महिला के पति सौरभ पांडे ने बताया कि वे हाल ही में इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे और शोर सुनकर नीचे आए थे, तभी आरोपी ने उनकी पत्नी को कुचल दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मोहित और उसके पिता कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। निवासियों का आरोप है कि यह पेंटहाउस अवैध रूप से बनाया गया था, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
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अदिति शर्मा
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