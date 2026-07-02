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दिग्विजय सिंह ने किया ऐसा कौन सा फैक्ट चेक; अपनी पार्टी के लिए बने विलेन, भाजपा नेता कर रहे तारीफ

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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आपत्तिजनक टिप्पणी पर सफाई देते हुए सिंह ने कहा, 'मेरे और जीतू पटवारी के बीच मतभेदों को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। वह मेरे बेटे जैसे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी में आधी सदी से ज्यादा समय बिताया है। मैं पार्टी के किसी भी नेता के लिए कभी भी वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता।'

दिग्विजय सिंह ने किया ऐसा कौन सा फैक्ट चेक; अपनी पार्टी के लिए बने विलेन, भाजपा नेता कर रहे तारीफ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हाल ही में की गई अपनी कुछ टिप्पणियों की वजह से इन दिनों सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की आंखों के तारे बने हुए हैं और उनकी जमकर तारीफें पा रहे हैं। यहां तक कि भाजपा के एक विधायक ने तो उन्हें अच्छा और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति बताते हुए भाजपा में आने का ऑफर तक दे डाला। यह ऑफर देने वाले विधायक प्रीतम लोधी ने दावा किया कि दशकों की सेवा के बाद भी कांग्रेस के नेता सिंह को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लोधी ने कहा कि अगर सिंह भाजपा में आते हैं, तो उनके साथ 'शाही' बर्ताव किया जाएगा। हालांकि एक तरफ जहां भाजपा नेता पूर्व कांग्रेस महासचिव की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं की आंख की किरकिरी बन गए हैं। पार्टी की एक नेत्री तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस कब दिग्विजय सिंह के 'नागपाश' से आजाद होगी?

दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा उज्जैन के 'वीर भारत न्यास' की जमीन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगाए गए एक आरोप के बाद शुरू हुआ। 24 जून को जीतू पटवारी ने पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा के साथ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उज्जैन में लगभग 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन 'वीर भारत न्यास' नाम के एक ट्रस्ट को केवल 1 रुपए में सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी इस ट्रस्ट से जुड़े थे और सवाल किया कि इतनी महंगी जमीन किस आधार पर निजी ट्रस्ट को आवंटित की गई।

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दिग्विजय सिंह ने पटवारी के आरोपों की निकाली हवा

इसके कुछ दिनों बाद इस मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा उसके बाद भाजपा नेता उनके कसीदे पढ़ने लगे, जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सिंह की छवि नकारात्मक बन गई। पटवारी द्वारा लगाए गए आरोपों के कुछ दिनों बाद दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे, और जब पत्रकारों ने उनसे इस मुद्दे पर बात की तो सिंह ने पटवारी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि 'आरोप लगाया जा रहा है कि 500 ​​करोड़ रुपए की जमीन एक निजी ट्रस्ट को केवल 1 रुपए में दे दी गई, हालांकि मेरे पास जो कागजात हैं, उनसे साबित होता है कि वह जमीन किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दी गई है, बल्कि वह जमीन एक सरकारी ट्रस्ट के पास है।'

सिंह बोले- मैं बिना रिसर्च के किसी मुद्दे पर बात नहीं करता

आगे सिंह ने कहा कि वह बिना सही रिसर्च के किसी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं और उनके पास मौजूद कागजात से पता चलता है कि वह ट्रस्ट एक सरकारी ट्रस्ट था, जिसके पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक बात कहते हुए कहा कि, 'ऐसे दलालों की कमी नहीं है जो झूठे आरोप लगाते हैं और फिर पैसे कमाते हैं।'

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सिंह बोले- मेरे पास भी आई थी वही जानकारी

इसके बाद सोमवार को बड़वानी जिले में पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ नेता ने एकबार फिर अपनी वही बात दोहराई, और पटवारी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि, इस बार सिंह ने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि पटवारी ने जिन जानकारियों के आधार पर आरोप लगाए थे, वे असल में एक भाजपा विधायक और एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट से मिली थी। आगे सिंह ने बताया कि, 'उस भाजपा विधायक ने वही जानकारी मुझे भी दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हैं। लेकिन जब मैंने पूरे मामले की जांच की, तो पाया कि वह ट्रस्ट असल में एक सरकारी ट्रस्ट था।'

भाजपा नेताओं ने दिग्विजय सिंह की रिसर्च को माना

बस इसी बयान के बाद प्रदेश भाजपा के नेताओं की बांछें खिल गईं और वे सिंह के बयान का जिक्र करते हुए पटवारी पर निशाना साधने लगे, साथ ही सिंह की तारीफ करने लगे। इस मुद्दे को लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा 'झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती' साथ ही दावा किया कि 'जीतू पटवारी जिस अभियान को सच के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, उसे खुद दिग्विजय सिंह ने ही बेअसर कर दिया।'

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उधर इस मुद्दे पर भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता हितेश बाजपेयी ने भी सिंह की तारीफ की और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को आईना दिखाया है। बाजपेयी ने तर्क दिया कि कांग्रेस नेता बिना किसी जांच-पड़ताल के आरोप लगा रहे थे, जबकि सिंह ने सार्वजनिक रूप से बोलने से पहले कागजात जरूर देखे थे।

पार्टी के अंदर होने लगी सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद

एक तरफ भाजपा जहां दिग्विजय सिंह की तारीफ करने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी में उनके विरोध में आवाजें बुलंद होने लगीं। मंगलवार 30 जून को भोपाल में पार्टी मुख्यालय में हुई कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के दौरान ये आवाजें खुलकर सुनाई दीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि अगर सिंह को पार्टी पीसीसी अध्यक्ष के रुख पर कोई आपत्ति थी, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से पटवारी का विरोध करने के बजाय पार्टी के अंदरूनी मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए थी।

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पर सबसे तीखा हमला पार्टी के पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस की महासचिव निधि चतुर्वेदी ने किया। एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने पूछा, 'कांग्रेस कब दिग्विजय सिंह के 'नागपाश' से आजाद होगी?'

सिंह और पटवारी आए साथ, बोले- ऑल इज वेल

हालांकि मामला बढ़ने पर मंगलवार शाम को पटवारी और सिंह दोनों पत्रकारों के सामने आए और इस मुद्दे पर पार्टी में ऑल इज वेल साबित करने की कोशिश की। दोनों नेताओं ने कहा, 'मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस पार्टी डॉ. मोहन यादव सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े जमीन के सौदों की शिकायतों की जांच हमारे स्तर पर की जा रही है। हम सब मिलकर इस मुद्दे पर एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे।'

इस दौरान 'दलाल' वाली टिप्पणी पर सफाई देते हुए सिंह ने कहा, 'मेरे और जीतू पटवारी के बीच मतभेदों को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। वह मेरे बेटे जैसे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी में आधी सदी से ज्यादा समय बिताया है। मैं पार्टी के किसी भी नेता, जिसमें राज्य पार्टी चीफ भी शामिल हैं, के लिए कभी भी 'दलाल' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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